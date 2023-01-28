حشدشعبی بر حمایت از فلسطین در مقابل جنایات صهیونیستها تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، فالح الفیاض رئیس هیات حشد شعبی عراق از جامعه بین الملل خواست به مسئولیت های خود در قبال جنایات رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین عمل نمایند.

بر اساس این گزارش، فالح الفیاض تاکید کرد که حشدشعبی با نگرانی بسیار تحولات اوضاع در فلسطین را دنبال می کند و اشغالگران صهیونیست بدون هیچ گونه وجدان یا پایبندی به مبانی حقوق بشر دست به تجاوزات آشکار علیه فلسطینی ها می زنند.

رئیس هیات حشدشعبی عراق در عین حال جنایات صهیونیست ها علیه ملت فلسطین را به شدت محکوم کرد.

فالح الفیاض همچنین از جامعه بین الملل و سازمان های بشردوستانه خواست به مسئولیت های خود در قبال این حوادث تاسف بار عمل نمایند و مثل همیشه به سکوت شرم آور و چشم پوشی از زورگویی رژیم صهیونیستی و نادیده گرفتن تمام ارزش ها و مبانی توسط این رژیم اکتفا نکنند.

رئیس هیات حشد شعبی بر حمایت و پشتیبانی کامل از مقاومت شجاع فلسطین که به دنبال حق مشروع خود در دفاع از سرزمین و ملت پایدار و تسلیم ناپذیر خود است، تاکید کرد.

از سوی دیگر، قیس الخزعلی دبیرکل جنبش عصائب اهل الحق عراق از رزمندگان آزادیخواه در جهان خواست تا از مقاومت فلسطین حمایت کنند.

این در حالی است که وزارت امور خارجه عراق هم روز شنبه یورش نظامیان صهیونیست به شهر و اردوگاه جنین در کرانه باختری را محکوم کرد.

احمد الصحاف سخنگوی وزارت امور خارجه عراق در بیانیه ای گفت که بغداد یورش اشغالگران صهیونیست به شهر و اردوگاه جنین در فلسطین را که به شهادت و زخمی شدن شماری از شهروندان فلسطینی منجر گردید، محکوم می کند.

وی همچنین بر همبستگی دولت و ملت عراق با ساکنان قدس شریف تاکید کرد و توقف یورش های خصمانه به آنها را خواستار شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه عراق در عین حال بر موضع ثابت و اصولی این کشور در قبال موضوع فلسطین به عنوان یک موضوع محوری تاکید کرد.