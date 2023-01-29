خدمات درمانی بیمه سلامت به اقشار مختلف جامعه ارائه می شود

کیان دهراب پور در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: یکی از خدمات جدید و منحصر بفرد اداره کل بیمه سلامت به بیماران، پرداخت بلاعوض هزینه های درمانی به بیماران است.

وی تصریح کرد: طبق برنامه بیماران با هر نوع خدمت درمانی اعم از ویزیت، بستری، آزمایشگاه، رادیولوژی، دارو، شیمی درمانی، پرتو درمانی و تجهیزات پزشکی مختلف، با ارایه مستندات به اداره رسیدگی به اسناد اداره کل بیمه سلامت و ارجاع در یک کمیته مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

دهراب پور با اشاره به بیماران سرطانی، نازایی و صعب العلاج گفت: ۹۰ تا ۱۰۰ درصد هزینه ها تا سقف ۵۰ میلیون تومان برای این بیماران و ۵۰ تا ۷۰ درصد نسبت به نوع بیماری به شکل بلاعوض به بیماران پرداخت خواهد شد.

وی تاکید کرد: این خدمت درمانی برای بیمارانی است که در سال ۱۴۰۱ درمان کرده اند و هزینه های سال های قبل قابل پذیرش نیست.

دهراب پور با بیان اینکه همه مردم می توانند از این بیمه خدمت و اعتبارات بلاعوض استفاده کنند، خاطر نشان کرد: تمام کسانی که تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی و بیمه های مختلف باشند نیز شامل این طرح می شوند.

وی با اشاره به یکی دیگر از خدمات اداره کل بیمه سلامت به هم استانی های فاقد هر نوع بیمه درمانی بخصوص ساکنین سه شهر یاسوج، دوگنبدان و دهدشت، گفت: افراد می توانند با مراجعه به یکی از دفاتر پیشخوان دولت و ارائه کد ملی خود بطور رایگان تحت پوشش بیمه سلامت قرار بگیرد و از تخفیف ۹۰ درصدی بستری در بیمارستان ها و ۷۰ درصد تخفیف در مراکز سرپایی و دولتی برخوردار شوند.

مدیرکل بیمه سلامت استان با اشاره به هزینه های گزاف درمان خانواده هایی که با مشکل ناباروری روبرو هستند، خاطر نشان کرد: با تمهیداتی که سازمان های بیمه گر بخصوص سازمان بیمه سلامت دیده است بیماران می توانند با مراجعه به پزشک متخصص درمان، پس از ارجاع به مراکز درمان نازایی حداقل از ۹۰ درصد تخفیف درمانی برخوردار شوند.

دهراب پور پرداخت روند ۹۰ درصدی تخفیف را بصورت خودکار عنوان کرد و گفت: آن 10درصدی هم که از جیب بیمار پرداخت می شود با ارائه مستندات، هزینه کردها و ارجاع به ادارات رسیدگی به اسناد اداره کل بیمه سلامت استان از ۹۰ تا ۱۰۰ درصد پرداخت بلاعوض نیز برخوردار خواهند شد.

وی با بیان اینکه در استان دو مرکز درمان نازایی وجود دارد، ابراز داشت: مردم می توانند با مراجعه به مرکز درمان و آموزش بی بی حکیمه گچساران و مرکز آموزش درمانی بیمارستان شهدای دولت آباد، بیمارستان شهید جلیل برای درمان نازایی استفاده کنند.

دهراب پور همچنین با بیان اینکه مردم می توانند از مراکز دولتی و خصوصی خارج از استان استفاده کنند اضافه کرد: بیماران با ارائه مستندات به اداره کل بیمه سلامت، هزینه ها را مطابق تعرفه دولتی دریافت کنند.