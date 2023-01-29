روایت میزان حادثه در مرکز نظامی اصفهان به روایت «دیفنس اکسپرس»

به گزارش خبرگزاری مهر، وبگاه اکراینی دیفنس اکسپرس با انتشار تصاویر ماهواره ای از محل حادثه در مجتمع صنعتی نظامی اصفهان نتیجه گیری کرده است که محل مذکور چندان دچار آسیب نشده است.

این وبگاه گفته است که هیچ آسیب قابل مشاهده ای در قلمرو کارخانه نظامی در اصفهان وجود ندارد. دیفنس اکسپرس با ادعای اینکه محل حادثه در واقع کارخانه تولید پهپادهای شاهد در شهر اصفهان بوده است، می افزاید که هیچ آسیب قابل مشاهده ای به این مجتمع تولیدی وارد نشده است.

گزارش می افزاید که تصویر ماهواره‌ای SkySat از شرکت Planet Labs که پس از حمله در ۲۹ ژانویه در ساعت ۱۰:۱۰ به وقت محلی گرفته شده بود، هیچ تخریبی را نشان نمی دهد و برای مقایسه می توان به تصویری از ۲۶ نوامبر سال گذشته استناد کرد. به هر حال تصاویر ماهواره‌ای به خوبی گویای این واقعیت است که در حال حاضر خبری از تخریب یا آسیب قابل توجهی به کارخانه تولید شاهد -۱۳۶ نیست.

گزارش در پایان همچنین نتیجه گیری می کند که ایران تمامی تاسیسات مهم و حیاتی تولید نظامی خود را در زیر زمین قرار می دهد و ما در مورد مجتمع های زیرزمینی واقعی صحبت می کنیم. و برای شکست دادن آنها باید از مهمات بتن شکن مخصوص پرقدرت استفاده شود.

گزارش این سایت اوکراینی درباره حادثه حمله به یک مجتمع تولید صنعتی نظامی اصفهان در حالی است که نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی ایران گفته است: حمله به یک مرکز نظامی در اصفهان فاقد ارزش نظامی و اطلاعاتی ویژه ای بود. عباس مقتدایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: در این جلسه گزارش اولیه درباره حمله به یک مرکز نظامی در اصفهان مورد بررسی قرار گرفت و مسئولان امر گزارشی در این باره ارائه کردند.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: ابعاد مختلف این موضوع در حال بررسی است، اما با توجه به پیش بینی هایی که از قبل شده بود و از آنجایی که اقدامات مرتبط با پدافند غیرعامل انجام شده بود، عاملان این کار نتوانستند به اهداف خود برسند و اقدام آن‌ها ارزش نظامی و اطلاعاتی ویژه‌ای ندارد اما در هر صورت ابعاد این موضوع در دست بررسی بیشتر است.

روز گذشته، وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران در بیانیه ای اعلام کرد: شامگاه شنبه یکی از مجتمع‌های کارگاهی وزارت دفاع در اصفهان مورد حمله نا موفق ریزپرنده ها قرار گرفت. وزارت دفاع و پیشتبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به دنبال انفجار در یکی از صنایع دفاعی اصفهان در این بیانیه افزود: این حمله ناموفق شامگاه هشتم بهمن ۱۴۰۱ حوالی ساعت ۲۳:۳۰ صورت گرفت که با پیش بینی ها و تمهیدات پدافندی حمله ریزپرنده ها با موفقیت دفع شده است.

این بیانیه می افزاید: این تهاجم ناموفق تلفات جانی نداشته و آسیب جزیی به سقف کارگاه وارد شده که به فضل الهی خللی در تجهیزات و ماموریت های مجموعه ایجاد نکرده است.