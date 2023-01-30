به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون فوتبال مصر روز گذشته درباره اتفاقات و پرونده های مختلف که حواشی زیادی را به دنبال داشت، بیانیه ای را صادر کرد.

یکی از بندهای این بیانیه، تاکید بر پرداخت مطالبات کارلوس کی روش سرمربی سابق تیم ملی فوتبال مصر است.

کی روش پس از آنکه نتوانست تیم مصر را به جام جهانی قطر برساند، از سمت خود استعفا کرد. فدراسیون مصر اما بخشی از مطالبات کی روش را به این مربی پرداخت نکرد.

کی روش حتی زمانی که هدایت تیم ملی فوتبال ایران را برای جام جهانی ۲۰۲۲ قطر بر عهده گرفت، دست از پیگیری مطالباتش از فدراسیون مصر بر نداشت و بارها این فدراسیون را به شکایت در فیفا تهدید کرد.

«محمد ابوالوفا» یکی از اعضای فدراسیون فوتبال مصر تایید کرد که با تصمیم این فدراسیون، ۲۰ هزار دلار از مطالبات کی روش به او پرداخت شد.

همچنین «راجر دسا» دستیار کارلوس کی روش که علاوه بر تیم ملی ایران، او را در تیم مصر همراهی می کرد پس از بیانیه فدراسیون مصر اظهار امیدواری کرد که پرداخت مطالبات به آنها زودتر صورت بگیرد.