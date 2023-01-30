سرهنگ علی خالقیان در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری نشست‌های هماهنگی راهیان نور دانش آموزی در استان سمنان خبر داد و بیان کرد: برای اعزام بیش از دو هزار دانش‌آموز مقطع اول و دوم متوسطه استان به اردوی معنوی راهیان نور برنامه‌ریزی شده است.

وی افزود: بازدید از یادمان‌های جنوب غرب کشور مانند هویزه، شلمچه و … از جمله برنامه‌های راهیان نور سال جاری برای دانش آموزان متوسط اول و دوم مدارس استان سمنان خواهد بود.

فرمانده قرارگاه راهیان نور سپاه استان سمنان با بیان اینکه تبیین ارزش‌های دفاع مقدس برای نسل جوان و آتیه ساز انقلاب اسلامی با وجود جنگ ترکیبی دشمنان یکی از مهمترین محورهای این اردوهای معنوی است، بیان کرد: تلاش می‌شود تا بتوانیم بستر بازدید مجازی را نیز با استفاده از فضای مجازی از مناطق عملیاتی کشور فراهم آوریم.

به گزارش مهر، در سال جاری تا کنون چهار هزار نفر از مردم استان سمنان به اردوی راهیان نور اعزام شدند.