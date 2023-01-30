مهیار عسگریان که ۲۶ آذرماه گذشته حکم سرپرستی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی را از وزیر ورزش دریافت کرد در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اولویت های خود برای ماه های آینده و همچنین وضعیت پروژه های در اختیار این شرکت توضیح داد.

وی با بیان اینکه تکمیل اماکن ورزشی نیمه کاره از دغدغه های اصلی جامعه ورزش است، گفت: در نظر داریم با همکاری و مشارکت استانداران محترم از ظرفیت های موجود استان ها برای تکمیل پروژه ها استفاده کنیم. در این راستا تعامل خوبی فی مابین شرکت و استانداری ها در حال شکل گرفتن است.

سرپرست شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی تاکید کرد: در حوزه مشارکت ها نیز در نظر داریم دارایی های «غیر مولد» را با نگاه توسعه سرانه ورزشی و مدیریت هزینه استفاده از اماکن ورزشی، به «دارایی مولد» تبدیل کنیم.

عسگریان در مورد تعامل شرکت توسعه با فدراسیون ها و باشگاه های به ویژه با توجه به پرونده های مالی که از آنها در اختیار دارد، خاطرنشان کرد: امکانات ورزشی موجود در کشور برای مردم عزیزمان است، رسالت و ماموریت وزرات ورزش هم جز این نیست ولی باید در عین حالی که از این امکانات استفاده بهینه می کنیم شرایط بهره برداری از این اماکن را برای آیندگان نیز فراهم نماییم. اگر با رویکرد فعلی از اماکن استفاده کنیم دچار فرسودگی و از کارافتادگی می شوند. در این خصوص با همه بهره بردارها در حال مذاکره و تبادل نظر هستیم، ان شاءالله اگر اتفاق نظر ایجاد و منافع همه ذینفعان تامین شود موضوعات مالی نیز خود به خود حل خواهد شد.

«طی دو سال گذشته و به دلیل اقدامات مدیریت پیشین شرکت توسعه، چالشی عمیق میان این شرکت و فدراسیون های ورزشی ایجاد شد. در این زمینه و برای جلوگیری از تکرار بسیاری از اتفاقات چه رویکردی دارید؟»، وی در پاسخ به این پرسش گفت: در گذشته هم اقدامات خوبی توسط همکاران صورت گرفته که نباید در این خصوص بی انصافی کنیم. ضمن تشکر از زحمات همه مدیران حال و گذشته شرکت توسعه، به عرض می رسانم ان شاءلله با کمک همکاران و تعامل موثرتر با فدارسیون های محترم شاهد رشد ورزش کشور خواهیم بود.

مهیار عسگریان ۲۶ آذرماه به عنوان سرپرست شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی منصوب شد

سرپرست شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی در مورد وضعیت پروژه های در اختیار این شرکت و بودجه لازم برای بهره برداری از آنها نیز گفت: شرکت توسعه دارای ۶۳۵ پروژه با درصد پیشرفت های متفاوت است که بهره برداری از آنها نیازمند حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان طی ۵ سال است.

عسگریان در واکنش به طرح موضوعی در رابطه با ورزشگاه آزادی و اینکه «این ورزشگاه معضل همیشگی ورزش در ادوار مختلف بوده است. انتظار می رود در دوره مدیریت شما اقدامی اساسی و بنیادین برای بازسازی این ورزشگاه انجام شود»، گفت: همان طور که پیش تر عرض کردم بهره برداری از امکان ورزشی باید با نگاه نگهداری برای استفاده آیندگان باشد که این امر تا کنون به خوبی محقق نشده و صرفاً مصرف کننده بوده ایم.

ورزشگاه آزادی یکی از سرمایه های ملی کشور است و باید به نحوه مطلوب بهره برداری و نگهداری شود. خوشبختانه مقام عالی وزرات از بدنه ورزش و آشنا با امور هستند لذا اهتمام ویژه ای در خصوص مرمت و به سازی ورزشگاه آزادی دارند و ان شاء الله با استفاده از رهنمودهای سازنده ایشان ورزشگاه آزادی به روزهای اوج خود بازخواهد گشت.

«با توجه به تغییرات پرتعداد مدیران در زیر مجموعه های شرکت، چقدر برای انتخاب و انتصاب مدیران استقلال دارید و دیدگاه شما در مورد ثبات مدیریت در این حوزه چیست؟»، این پرسش پایانی بود که مهیار عسگریان در واکنش به آن گفت: همان طور که عرض کردم وزیر محترم ورزش نه تنها یک فرد متخصص در امور ورزش است بلکه ایشان از بدنه ورزش بوده و دلسوز تر از ایشان برای ورزش سراغ ندارم. ایشان در خصوص افراد هیج توصیه ای نداشتند. نیروی انسانی سرمایه های یک بنگاه هستند و هنر رهبر یک سازمان ایجاد هم افزایی و استفاده بهینه از سرمایه های انسانی و شایسته سالاری و شایسته گزینی است.