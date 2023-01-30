حجتالاسلام محمدجواد عادلپور در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه وجود سگهای ولگرد در خرمشهر معضل چندین ساله است، بیان کرد: همین موضوع باعث شده تا مشکلات زیادی برای مردم ایجاد شود و اخیراً اتفاقات دلخراش زیادی رخ داده است؛ همچنین با صحبتهایی که با شبکه بهداشت شهرستان خرمشهر صورت گرفته افزایش گزیدگی مردم توسط سگهای ولگرد تأیید شده است.
امام جمعه خرمشهر عنوان کرد: بر اساس آمار مشخص شده میزان گزیدگی در خرمشهر نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶۰ درصد افزایش یافته است و همین امر باعث شده تا نارضایتی مردم افزایش و شکایات زیادی در این خصوص صورت بگیرد.
حجتالاسلام عادلپور به پیگیریهای صورت گرفته در این زمینه اشاره کرد و گفت: از طریق شهرداری، شورای شهر، شبکه بهداشت این موضوع پیگیری و شکایات مردمی مطرح شده و خواستار رفع فوری این مشکلات شدیم و مسئولان باید برنامه ویژه و جدی برای حل این معضل و مشکل داشته باشند.
وی تصریح کرد: آنگونه که باید و شاید اقدام معقول و مطلوبی در این زمینه صورت نگرفته و همین موجب شد تا از طریق خطبههای نمازجمعه این مشکل و مطالبه مردمی مطرح شود؛ وجود سگهای ولگرد در خرمشهر عمومیت پیدا کرده و همه مردم خواستار جمعآوری آنها هستند.
امام جمعه خرمشهر ادامه داد: مسئولان شهرستانی و استانی مشکل قانون را مطرح میکنند و برای انجام یک اقدام درست، عنوان میکنند که قانون دست ما را بسته است. در قانون و لایحه جدید بودجه، اعتباراتی برای زندهگیری و عقیم کردن سگهای بلاصاحب وجود ندارد و از طرفی شهرداری نیز توان لازم برای اجرای این اقدام را ندارد. لازم است تا قانونگذار برای رفع مشکلات این حوزه تدابیر و اقدامات لازم را انجام دهد.
وی گفت: قطعاً این مشکل خاص شهرستان خرمشهر و خوزستان نیست بلکه بسیاری از شهرها و استانهای دیگر با این مشکل دست و پنجه نرم میکنند. امیدواریم مسئولان صدای مطالبه مردمی را بشنوند و چارهای بیندیشند زیرا موضوع دیگر خطرناک شده است.
حجتالاسلام عادلپور یادآور شد: مردم با این خطر زندگی میکنند و روزانه با ترس، بچههای خود را راهی مدرسه میکنند. امیدواریم هر چه سریعتر اقدام عاجلی در راستای رفع این مشکل در خرمشهر و سایر نقاط گرفتار این مشکل صورت گیرد.
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