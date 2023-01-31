به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهدی قاسمی اظهار داشت: افراد فرصت‌طلب در هر مناسبت و فرصتی اقدام به اخاذی، کلاهبرداری یا ارتکاب جرایم مشابه در فضای مجازی می‌کنند و این امکان در ایام ولادت حضرت علی (ع) و روز پدر نیز وجود دارد.

وی افزود: بوشهری‌ها توجه داشته باشند که فریب تبلیغات بی‌نام و نشان این افراد که با عنوان‌هایی مانند تخفیفات شگفت‌انگیز یا خرید استثنایی در حراجی‌های آنلاین در بستر فضای مجازی اعم از شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان و برخی سایت‌های واسط اینترنتی تبلیغ می‌شود را نخورند و اگر قصد خرید اینترنتی هدیه برای این روز را دارند از فروشگاه‌های معتبر و تأیید شده خرید خود را انجام دهند.

قاسمی توصیه کرد: مردم برای پیشگیری از کپی اطلاعات حساب و سرقت موجودی آنها و جلوگیری از آسیب‌پذیری مالی در هنگام انجام خریدهای اینترنتی، از کلیک و بازکردن لینک‌های تبلیغ شده خودداری کرده و از پرداخت بیعانه تا قبل از دریافت کالای مورد سفارش خودداری کنند.

رئیس پلیس فتا استان بوشهر افزود: در مواردی نیز ممکن است افراد سودجو با لینک‌های ناشناس به عنوان پیام تبریک یا شرکت در قرعه کشی روز پدر شهروندان را به وارد شدن به یک لینک تشویق کنند، ممکن است حاوی بدافزار باشد و اطلاعات گوشی تلفن همراه یا رایانه آنان را به سرقت ببرد.

وی تاکید کرد: کاربران در فضای مجازی با پرهیز از عجله و اعتماد بدون تحقیق به ادعای فروشنده، با دقت به این نمونه توصیه‌ها می‌توانند یک فعالیت اقتصادی و خرید اینترنتی امن داشته باشند.