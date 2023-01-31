به گزارش خبرنگار مهر، طاهر موهبتی، معاون توسعه، مدیریت و برنامه ریزی بنیاد شهید و امور ایثارگران در نشست شورای هم اندیشی و اطلاع رسانی بنیاد شهید و امور ایثارگران اظهارداشت: قانون جامع خدمات ایثارگران که در مجمع مصلحت نظام تصویب شد ۷۶ ماده دارد که ۴۸ مورد دارای بار مالی و ۲۸ ماده فاقد بار مالی است ولی به طور کلی فقط ۱۹ ماده از این قانون پس از ۱۰ سال اجرایی شده است.

وی افزود: همچنین در برنامه ۶ توسعه ۳۸ حکم داریم که تعداد بندهای اجرا شده آن به صورت کامل صفر و ۸۴ درصد ناقص اجرا شده است.

بنیاد شهید باید مطالبه گر باشد نه پاسخگو

موهبتی با اشاره به اینکه بنیاد شهید باید مطالبه گر باشد ولی اکنون آن را به عنوان سازمانی که باید پاسخگو باشد می‌شناسد، ادامه داد: ۶۰ درصد احکام برنامه توسعه غیرواقع بینانه، ۲۵ درصد فاقد شفافیت، ۴۰ درصد اصلاً شاخص ندارد.

معاون توسعه، مدیریت و برنامه ریزی بنیاد شهید و امور ایثارگران با بیان اینکه گفتمان ۵۰ سال قبل برای نسل ۴ انقلاب اثر گذار نیست، گفت: بر اساس اعلام گزارش سازمان پژوهش‌های مجلس ۸۰ درصد احکام توسعه زیر ساخت ندارد.

حق پرستاری جامعه ایثارگران و خانواده شهدا

معاون توسعه، مدیریت و برنامه ریزی بنیاد شهید و امور ایثارگران درباره حق پرستاری جامعه ایثارگران و خانواده شهدا بیان داشت: ۶۷ هزار جانباز حق پرستاری می‌گیرند که ۱۵ هزار نفر آنها در نوبت اند و میانگین برای جانبازان ۷۵ درصد هم کافی نیست.

۲۵ هزار نفر در صف کمک معیشت قرار دارند

وی بیان داشت: ۱۰۵ هزار نفر کمک معیشت دریافت می‌کنند و ۲۵ هزار نفر در صف کمک معیشت قرار دارند که البته این میزان بسیار اندک است مثلاً پدر و مادر شهید با هم میانگین ۶ میلیون و ۳۰۰ دریافت می‌کنند.

وی افزود: کمک معیشت در سال ۱۴۰۲، برای افراد بالای ۲۵ درصد ۶ میلیون و زیر ۲۵ درصد ۵ میلیون تومان کمک معیشتی دریافت خواهند کرد.

حقوق ایثارگران در سال ۱۴۰۲

موهبتی گفت: می‌گویند همه چیز برای خانواده شهدا است، اما در عمل این چنین نیست. حقوق ایثارگران در حالت اشتغال ماده ۳۸ در سال ۱۴۰۰، ۸.۵ میلیون، سال ۱۴۰۱، ۱۱ میلیون و سال آینده نیز ۲۰ درصد افزایش پیدا می‌کند.

ماجرای واردات خودرو به نام جانبازان

موهبتی گفت: ۹ هزار میلیارد تومان برای بازنشستگی در سال آینده در نظر گرفته شده است. همچنین در مورد واردات خودرو موضوعی به نام جانبازان نداریم ولی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ به جانبازان اجازه واردات خودرو داده که منوط به تصویب مجلس است.

احتمال تغییرات ساختاری بنیاد شهید

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر قرار گرفتن بنیاد شهید ذیل ستاد کل نیروهای مسلح گفت: قانون گذار باید تصمیم گیری کند همچنین بر اساس اساسنامه بنیاد، نظر رهبری حائز اهمیت است. این موضوع دو دیدگاه دارد، یک دیدگاه اینکه همه حوزه‌های مربوط به شهدا و جانبازان مانند سازمان حفظ ارزش‌ها، بنیاد شهید و… تجمیع و زیر مجموعه دولت قرار گیرد و دیگری اینکه بنیاد زیر مجموعه ستاد کل شود.

وی گفت: هدف به طور کلی هم افزایی برای ارائه خدمات بهتر است و باید توجه داشت که نظریات خوب را می‌توان پرورش داد و باید دید وحدت نظر تا کجا پیش خواهد رفت.

بودجه ۷۱ هزار میلیاردی بنیاد شهید برای سال ۱۴۰۲

موهبتی با اشاره به بودجه ۷۱ هزار میلیاردی بنیاد شهید برای سال ۱۴۰۲ گفت: بودجه برای سال آینده حدود ۵۰ درصد افزایش یافت ولی هنوز درباره مسأله درمان نگرانیم و ۱,۸۰۰ میلیارد تومان دیگر نیاز داریم ولی به طور کلی به نظر می‌رسد در بنیاد برای سال آینده مشکل کمتری خواهیم داشت.

۱۰ مورد بیمارستان اعصاب و روان در کشور داریم

معاون توسعه، مدیریت و برنامه ریزی بنیاد شهید و امور ایثارگران خاطر نشان کرد: ۱۰ مورد بیمارستان اعصاب و روان در کشور داریم که درآمد _ هزینه‌ای اداره می‌شوند البته پیشنهاد اختصاص ردیف بودجه مثل سایر بیمارستان‌ها برای مراکز اعصاب و روان داریم.

همچنین حجت الاسلام و المسلمین یوسفعلی شکری، نماینده ولی فقیه در نشست شورای هم اندیشی و اطلاع رسانی بنیاد شهید و امور ایثارگران اظهارداشت: خبرنگار باید راستگو باشد و آنچه می بیند و می‌شنود دقیق بیان کند و منبع خبر هم باید قابل اعتماد باشد.

وی افزود: همچنین خبر باید بدون اغراق و جعل باشد و جامع الاطراف یا همه جانبه دیده می‌شود.

حجت الاسلام و المسلمین یوسفعلی شکری خاطرنشان کرد: مدیرمدیران جامعه نسبت به جامعه باید نقش پدرانه داشته باشند و همچنین فرهنگ شهادت هم استمرار یابد چرا که این کار خدایی است و افزایش و ادامه امنیت را در جامعه به همراه دارد.