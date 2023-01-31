سرپرست ورزش و جوانان مازندران اعلام کرد؛ رقابت ۱۰۰۰ ورزشکار داخلی و خارجی در مسابقات پرورش اندام رامسر

رامسر- سرپرست ورزش و جوانان مازندران با اشاره به میزبانی رامسر از مسابقات بین المللی پرورش اندام گفت: هزار ورزشکار داخلی و خارجی در این مسابقات رقابت می کنند.