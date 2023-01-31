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۱۱ بهمن ۱۴۰۱، ۱۰:۰۴

سرپرست ورزش و جوانان مازندران اعلام کرد؛

رقابت ۱۰۰۰ ورزشکار داخلی و خارجی در مسابقات پرورش اندام رامسر

رقابت ۱۰۰۰ ورزشکار داخلی و خارجی در مسابقات پرورش اندام رامسر

رامسر- سرپرست ورزش و جوانان مازندران با اشاره به میزبانی رامسر از مسابقات بین المللی پرورش اندام گفت: هزار ورزشکار داخلی و خارجی در این مسابقات رقابت می کنند.

عادل عالیشان در گفتگو با خبرنگار مهر زمان برپایی مسابقات را از ۲۶ تا ۳۰ بهمن ماه در رامسر ذکر کرد و گفت: ورزشکارانی از ۳۰ کشور جهانی در این رقابت‌ها حضور خواهند داشت.

وی با بیان اینکه ورزشکاران کشورهای مختلف در این مسابقات شرکت می‌کنند، گفت: همچنین بیش از ۸۰۰ ورزشکار داخلی نیز در این مسابقات اعلام آمادگی کرده‌اند.

وی ادامه داد: این مسابقات در بخش مردان در پنج رشته و در بخش زنان در دو رشته برگزار می‌شود.

عالیشان شمار ورزشکاران سازمان یافته استان را بیش از ۱۷۰ هزار نفر ذکر کرد و گفت: بیش از ۱۷ هزار مربی و ۱۳ هزار داور در رشته‌های مختلف در استان فعالیت می‌کنند.

سرپرست ورزش و جوانان مازندران ادامه داد: همزمان با دهه فجر ۱۰ پروژه ورزشی در استان بهره برداری می‌شود.

کد مطلب 5696753

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