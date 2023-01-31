توزیع ۸ تن گوشت قرمز تنظیم بازار طی ۲ هفته گذشته در هرسین

سید برزو موسوی چشمه کبودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی ۲ هفته گذشته تاکنون هشت تن گوشت قرمز تنظیم بازار از قرار هر کیلو ۱۵۵ هزار تومان در شهرستان هرسین توزیع شده است.
وی افزود: قصابیهای متخلف هرسین شناسایی و با اخذ تعهد و تشکیل پرونده تعزیراتی برای آنها ۲۵ میلیون تومان جریمه نقدی شدند.
فرماندار هرسین تصریح کرد: به منظور جلوگیری از گران شدن تخم مرغ و کمبود آن تنها واحد مرغ تخمگذار شهرستان ملزم شد تخم مرغهای تولیدی را با نظارت جهاد کشاورزی در بازار توزیع کند.
موسوی چشمه کبودی بیان کرد: همچنین طی چند هفته گذشته حدود ۱۲۰ مورد بازرسی شبانه روزی از نانواییها صورت گرفت و در این راستا ۲۲ نانوایی متخلف جریمه نقدی و کسر سهمیه شدند.
وی ادامه داد: از مهمترین تخلفات خبازیها کم فروشی، فروش غیر قانونی آرد و عدم رعایت ساعت پخت است.
فرماندار هرسین تاکید کرد: بر اساس پیگیریهای انجام شده، برخورد جدی با متخلفان واحدهای صنفی پرونده تعزیراتی در اسرع وقت برای آنها تشکیل میشود و برای نظارت هر چه بیشتر بر بازار و برخورد با گرانفروشی و احتکار نیازمند همکاری جدی مردم هستیم.
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