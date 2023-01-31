اقلام امدادی از شهریار به مناطق زلزله زده خوی ارسال شد

حسین عربی در گفتگو با خبرنگار مهر از ارسال اقلام امدادی از شهریار به مناطق زلزله زده خوی خبر داد و اظهار داشت: این اقلام که شامل دو هزار و ۵۰۰ تخته پتو و ۲۶۰ تخته چادر اسکان اضطراری بود توسط جمعیت هلال‌احمر شهریار طی روز گذشته دوشنبه ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۱ به مناطق زلزله‌زده خوی ارسال شد.

رئیس هلال احمر شهریار در تشریح جزئیات ارسال این اقلام امدادی گفت: تعداد دو هزار و ۵۰۰ تخته پتو، ۲۶۰ تخته چادر اسکان اضطراری و ۳۴۷ عدد روفرشی توسط جمعیت هلال‌احمر شهرستان شهریار به مناطق زلزله‌زده خوی ارسال شده است.

وی عنوان داشت: فرمانداری شهریار و شهرداری‌های مناطق شهریار و اندیشه جهت بارگیری و ارسال اقلام امدادی به شهرستان زلزله زده خوی، نیروی انسانی و خودروی سنگین کامیون در اختیار جمعیت هلال‌احمر قرار دادند.