به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا در بحبوحه سومین سفرش به سئول، متعهد شد که در صورت نیاز کره جنوبی برای مهار آنچه وی اقدامات «بی‌ثبات‌کننده کره شمالی» توصیف کرده، تمام سلاح‌های متعارف و هسته‌ای واشنگتن را در اختیار سئول قرار خواهد داد.

آستین مدعی شد که تنها با حضور هزاران نیرو و استقرار «پیشرفته‌ترین» سلاح‌ها و دارایی‌های ارتش آمریکا، هفت دهه صلح در شبه‌جزیره کره تضمین شده و طرفین همواره به‌دنبال یافتن راه‌های تقویت «فعالیت‌های بازدارنده» هستند.

وی افزود: به همین دلیل است که ما در حال توسعه وسعت و میزان رزمایش‌های مشترک (آمریکا و کره) هستیم و به همین دلیل در این رزمایش‌ها عناصر «آتش زنده» را هم گنجانده‌ایم و از این طریق سازگاری و آمادگی خودمان را افزایش داده‌ایم تا در صورت لزوم «همین امشب بجنگیم.»

آستین اضافه کرد: ما برای انجام رزمایش‌ها و اقدامات مشترک بیشتر هم متعهد هستیم که از جمله آن می‌توان به رزمایش‌های سناریو-محورِ به مراتب پیچیده‌تر و متمرکز بر تهدید هسته‌ای در شبه‌جزیره اشاره کرد.

آمریکا در حال حاضر حدود ۲۸ هزار و ۵۰۰ سرباز در کره جنوبی مستقر داشته و مرتباً با سئول رزمایش مشترک برگزار می‌کند. پیونگ‌یانگ این رزمایش‌ها را «تحریک‌آمیز» و «تمریناتی» برای حمله احتمالی به کره شمالی دانسته و آن را محکوم کرده است. کره شمالی پارسال آزمایش‌های موشکی خود را افزایش داد و استفاده از سلاح هسته‌ای را به قانون ملی این کشور اضافه کرد.

آستین مدعی شد که فعالیت‌های نظامی پیونگ‌یانگ، بیش از پیش لزوم «هوشیاری» را اثبات کرده و باعث می‌شود که آمریکا نه تنها با سئول، بلکه با توکیو هم رزمایش‌های مشترک خود را افزایش داده و به تمام «دشمنان و رقبای» منطقه‌ای هشدار دهد که «اگر آنها یکی از ما را به چالش بکشند، تمام ائتلاف را به چالش کشیده‌اند.»

یون سوک‌یول، رئیس جمهور کره جنوبی اوایل ماه جاری گفت که اگر «مشکل هسته‌ای کره شمالی جدی‌تر شود» امکان داد که سئول در کوتاه‌مدت «نسبت به استقرار سلاح‌های هسته‌ای تاکتیکی یا دستیابی به سلاح اتمی ساخت خود» اقدام کند.