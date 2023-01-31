به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما صبح سه شنبه در دیدار با جمعی از دانش آموزان مدرسه امام هادی (ع) بر اهمیت تقوا در دوران نوجوانی تأکید کرد.

وی افزود: مهمترین امتیاز انسان‌های خاص این است که از ماه رجب و اهمیت بسیار بالای این ماه نهایت استفاده را می‌برند و بهترین زمان برای بهرمندی از فیوضات ماه رجب، سن نوجوانی و جوانی است.

امام جمعه کرمانشاه با اشاره به اهمیت سرمایه‌های انسانی کشور، تصریح کرد: دانش آموزان سرمایه‌های ارزشمند کشور در حال و آینده هستند و باید با همه وجود برای نیل به فردای بهتر برای خود و کشور تلاش کنید.

گفتنی است، در آغاز این دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه برخی از دانش آموزان به ارائه دیدگاه‌های خود پرداختند.