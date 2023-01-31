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۱۱ بهمن ۱۴۰۱، ۱۶:۳۲

مهاجم قدیمی گلزن پول می خواهد

مجوز حرفه ای بیخ پیدا کرد پرسپولیس کوتاه آمد

مجوز حرفه ای بیخ پیدا کرد پرسپولیس کوتاه آمد

باشگاه پرسپولیس دیگر چاره ای جز پرداخت تمام و کمال مطالبات مهاجم پیشین خود ندرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی علیپور مهاجم تیم فوتبال ژیل ویسنته پرتغال همچنان منتظر دریافت مطالبات خود از سوی باشگاه پرسپولیس است. او که قبل از رفتن به اروپا با پیراهن پرسپولیس به آقای گلی لیگ برتر رسیده بود سه فصل منتظر دریافت طلبش ماند اما مدیران وقت پرسپولیس این موضوع را قبول نکردند تا کار به دوران مدیرعاملی رضا درویش بکشد.

درویش هم قصد داشت توافق پرداخت طلب علیپور را همچون سایر بازیکنان اجرایی کند اما وکیل این بازیکن تنها حاضر به دادن رضایتنامه در صورت دریافت تمام و کمال پولش است.

همین موضوع باعث شد تا وکیل علیپور ضرب الاجل موکل خود را به پرسپولیس اعلام کند در غیر اینصورت تنها چهار روز دیگر نامه رسمی دریافتی از کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران را به کنفدراسیون فوتبال آسیا منتشر می‌کند.

همین خبر عقب نشینی مدیران باشگاه را به همراه داشته است تا رضا درویش دنبال رضایت از او باشد تا پول را در چند مرحله پرداخت کند. باید دید علیپور تصمیم جدیدی در این خصوص می‌گیرد یا مجبور به ادامه روند شکایت خود می‌شود تا پرسپولیس با احتمال ادامه منع ورود به لیگ قهرمانان آسیا بابت عدم دریافت مجوز حرفه ای روبرو شود.

کد مطلب 5696921

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