رویداد بزرگ ملی «اتم» در کرمانشاه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رویداد اتم صبح امروز در سالن شهید دکتر علیمحمدی دانشکده علوم دانشگاه رازی کرمانشاه با حضور دبیر برگزاری رویداد اتم در کشور و جمعی از مسئولین، اساتید، دانشجویان، نخبه‌ها و فرهیختگان و ایده پردازان استان کرمانشاه، برگزار شد.

«رویداد اتم» با همکاری و مشارکت معاونت امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه با ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، بسیج دانشجویی و با همت گروه جهادی امام رضا (ع) برگزار شد.

رویداد اتم (من یک اتم هستم)، برنامه‌ای تلویزیونی با محوریت حل مسائل عمومی کشور به صورت خلاقانه و از طریق مشارکت مردمی است و با تمرکز بر حل مسائل عمومی در سطح شهرستان، استان و کشور و با تاکید بر توانایی جوانان در حل مسئله برگزار شد و سه اتم برتر استان کرمانشاه در این رویداد معرفی خواهند شد.

جوانان نخبه، فرهیختگان، استان کرمانشاه که در زمینه‌های مختلف ایده وطرح داشتند، برنامه‌هایی ابداعی و ابتکاری خود را در این رویداد به نمایش گذاشتند و راهکارهای حل مسائل مختلف را ارائه کردند.

میلاد پروینی مسئول برگزار کننده رویداد اتم در استان کرمانشاه اظهار کرد: این رویداد برنامه‌ای تلویزیونی است که با هدف کشف استعدادها و حمایت از آنها، شناسایی ایده‌ها، رشد و تکثیر الگوها و همچنین استفاده از تجربه‌های موفق برای اولین بار در استان کلید خورده است و قطعاً در استان کرمانشاه جوانان ایده پرداز و خلاق فراوان داریم.

وی گفت: هدف از این برنامه شناسایی مسئله و حل آن توسط خود مردم است که از توصیه‌های مؤکد امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام است و ارائه ایده در زمینه حل مسائل مختلف از جمله حوزه‌های سلامت، آموزش، مطالبات اجتماعی، کسب‌وکار، خدمات شهری، محیط زیست، خیریه، گردشگری، کشاورزی، پزشکی، مکانیک. طب سنتی و… از اهداف این رویداد است و شرکت کنندگان می‌توانند الگوی خود را گسترش دهند.