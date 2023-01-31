۱۴ هزار معلم در استان فعالیت دارند/ بازگشت به تحصیل ۴۵٠ دانش آموز

به گزارش خبرنگار مهر، حسنعلی عزت خواه عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران، افزود: در راستای اهداف بازگشت به تحصیل، اقداماتی محقق و پوشش ۴۵٠ نفر در سال جاری انجام شد.

عزت خواه با بیان اینکه قبل از پیروزی انقلاب، ۷۵۹ مدرسه در استان داشتیم، عنوان کرد: این تعداد در حال حاضر به ۳ هزار و ۱٠ مدرسه رسیده است.

وی ابراز داشت: این مهم در حالی محقق شده که ۸٠٠ مدرسه زیر ۱٠ دانش آموزی در استان با هدف توسعه عدالت آموزشی داریم.

عزت خواه گفت: تعداد معلمین قبل از انقلاب یکهزار و ۶۶۴ نفر بوده که در سال جاری به تعداد ۱۴ هزار نفر رسیده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان با تاکید بر اینکه تعداد کلاس‌های درس استان از یکهزار و ۸۹۵ کلاس پیش از انقلاب به ۹ هزار و ۳۴۱ کلاس درس رسیده است، عنوان کرد: همچنین شروع ساخت ۳۳ مدرسه در استان از اعتبارات محرومیت زدایی در دولت سیزدهم محقق شد.

وی عنوان داشت: جمع آوری مدارس کانکسی بالای ۱۵ نفر تا پایان سال ۱۴٠۲ نیز هدفگذاری شده است.

عزت خواه از تخصیص ۷٠ میلیارد تومان برای توسعه تجهیزاتی در بخش‌های مختلف خبر داد و گفت: ۳٠ میلیارد تومان نیز مشارکت خیرین در پروژه‌های استان در سال جاری بود.

عزت خواه به حمایت مدارس ابتدایی در طرح تغذیه رایگان اشاره و عنوان کرد: این طرح با تزریق اعتبار به مدارس انجام شد.

عزت خواه از موفقیت‌های گسترده در بخش آموزش متوسطه خبر داد و گفت: کسب رتبه‌های برتر کنکور و رتبه‌های زیر ۱٠٠٠، کسب رتبه چهارم پروژه مهر، توسعه ظرفیت رشته ریاضی و کاهش تراکم برخی رشته‌ها محقق شد.

عزت خواه تصریح کرد: خوشبختانه در محورهای فعالیت «سمپادی» رتبه‌ها و جوایز مختلفی توسط دانش آموزان استان کسب شد.

وی ابراز داشت: دانش آموزان مدارس استثنایی استان نیز ۲۳ رتبه کشوری را در سطوح مختلف کشور کسب کردند.