به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد زارعی امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: با یخ زدن اکثر راههای استان، سطح جادهها بسیار لغزنده شده به گونهای که جز با زنجیر چرخ امکان تردد وجود ندارد.
وی با اشاره به کندی حرکت در راههای استان، گفت: با این حال همه محورهای اصلی باز و هیچ راه بستهای با تلاشهای صورت گرفته نیروهای امدادی نداریم.
رئیس پلیس راه لرستان، عنوان کرد: در عین حال تعداد زیادی از راههای روستایی در شهرستانهای الیگودرز، نورآباد همچنان بسته است.
سرهنگ زارعی با بیان اینکه عملیات برف روبی و نمک پاشی به صورت مستمر با حضور مأموران پلیس و راهداری در حال انجام است، گفت: ۷۰ تیم گشت پلیس راه در جادههای استان حضور داشته و آماده ارائه خدمات ترافیکی به همشهریان و هموطنان هستند.
وی همچنین به شهروندان توصیه کرد که با توجه به گستردگی بارشها، تا حد امکان از هرگونه تردد در جادهها خودداری کنند و اگر اضطراری بر سفر وجود داشت ابتدا از سلامت قسمتهای فنی وسیله نقلیه مانند لاستیکها، چراغها، برف پاکن، بخاری، پر بودن مخزن شیشه شور اطمینان حاصل کرده و تجهیزات زمستانی به ویژه زنجیر چرخ همراه داشته باشند.
رئیس پلیس راه لرستان با بیان اینکه در مقابل پاسگاههای پلیس راه کنترل وسایل نقلیه در حال انجام است و اجازه تردد بدون زنجیر چرخ داده نخواهد شد، گفت: در این شرایط رانندگی با صبر و آرامش و خودداری از عجله و شتاب حتماً باید مورد توجه رانندگان باشد.
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