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۱۲ بهمن ۱۴۰۱، ۲۰:۰۴

رئیس پلیس راه لرستان مطرح کرد؛

استقرار ۷۰ تیم پلیس راه لرستان در سطح جاده‌ها

استقرار ۷۰ تیم پلیس راه لرستان در سطح جاده‌ها

خرم‌آباد- رئیس پلیس راه لرستان از استقرار ۷۰ تیم پلیس راه استان در سطح جاده‌ها با توجه به لغزنده بودن مسیرها به دلیل بارش برف خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد زارعی امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: با یخ زدن اکثر راه‌های استان، سطح جاده‌ها بسیار لغزنده شده به گونه‌ای که جز با زنجیر چرخ امکان تردد وجود ندارد.

وی با اشاره به کندی حرکت در راه‌های استان، گفت: با این حال همه محورهای اصلی باز و هیچ راه بسته‌ای با تلاش‌های صورت گرفته نیروهای امدادی نداریم.

رئیس پلیس راه لرستان، عنوان کرد: در عین حال تعداد زیادی از راه‌های روستایی در شهرستان‌های الیگودرز، نورآباد همچنان بسته است.

سرهنگ زارعی با بیان اینکه عملیات برف روبی و نمک پاشی به صورت مستمر با حضور مأموران پلیس و راهداری در حال انجام است، گفت: ۷۰ تیم گشت پلیس راه در جاده‌های استان حضور داشته و آماده ارائه خدمات ترافیکی به همشهریان و هموطنان هستند.

وی همچنین به شهروندان توصیه کرد که با توجه به گستردگی بارش‌ها، تا حد امکان از هرگونه تردد در جاده‌ها خودداری کنند و اگر اضطراری بر سفر وجود داشت ابتدا از سلامت قسمت‌های فنی وسیله نقلیه مانند لاستیک‌ها، چراغ‌ها، برف پاکن، بخاری، پر بودن مخزن شیشه شور اطمینان حاصل کرده و تجهیزات زمستانی به ویژه زنجیر چرخ همراه داشته باشند.

رئیس پلیس راه لرستان با بیان اینکه در مقابل پاسگاه‌های پلیس راه کنترل وسایل نقلیه در حال انجام است و اجازه تردد بدون زنجیر چرخ داده نخواهد شد، گفت: در این شرایط رانندگی با صبر و آرامش و خودداری از عجله و شتاب حتماً باید مورد توجه رانندگان باشد.

کد مطلب 5698677

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    نظرات

    • سجاد IR ۲۳:۲۰ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
      0 0
      پاسخ
      خداقوت به همه کسانی که به مردم کمک می کنند
    • میرزایی IR ۱۲:۱۹ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
      1 0
      پاسخ
      خسته نباشی وخداقوت به پرسنل سخت کوش وزحمتکش پلیس راه استان لرستان.

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