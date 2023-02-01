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۱۲ بهمن ۱۴۰۱، ۲۱:۴۵

با تلاش سربازان گمنام امام زمان (عج) صورت گرفت؛

انهدام شبکه سازماندهی شده براندازی در مازندران

انهدام شبکه سازماندهی شده براندازی در مازندران

ساری- شبکه سازماندهی شده برای براندازی نظام اسلامی با تلاش سربازان گمنام حضرت امام زمان (عج) در مازندران و عملیات بمب گذاری در ساری متلاشی شد.

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به گزارش خبرگزاری مهر، این شبکه با الگوگیری از معاندان خارج نشین به ویژه گروهک منافقین و شبکه تروریستی ایران اینترنشنال برای گرم نگه داشتن تنور اعتراضات و آشوب‌ها، قصد طرح ریزی و اجرای چند عملیات انفجاری در نقاط مختلف مرکز مازندران را داشتند و با تلاش نیروهای گمنام امام زمان (عج) عملیات بمب گذاری در ساری متلاشی شد.

با تلاش پاسداران گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه مازندران، شبکه برانداز سازماندهی شده در فضای مجازی، که در ایام اغتشاشات به شبکه سازی و برنامه ریزی برای تحرکات ضدامنیتی در سطح استان فعال بوده، قبل از هرگونه اقدام خرابکارانه، متلاشی و دستگیر شدند.

این شبکه با عضوگیری و تیم سازی در بستر فضای مجازی، اقدامات ضد امنیتی خود را به صورت چند لایه و هدفمند ادامه داده و با الگوگیری از معاندین خارج نشین به ویژه گروهک منافقین و شبکه تروریستی ایران اینترنشنال و همچنین پیروی از موج ایجاد شده در فضای مجازی، به تشدید فعالیت‌ها در فضای توئیتری ترغیب شده و گروه‌های متعدد هماهنگی همانند، گروه استراتژی و عملیات، جوانان محلات شهرها و خبرگزاری انقلابیون مازندران را ایجاد کردند.

از جمله اهداف این شبکه، حمله به مراکز نظامی و امنیتی، خلع سلاح مأموران، آتش زدن معابر و اماکن عمومی، انسداد جاده و شناسایی نیروهای نظامی و امنیتی بوده است.

این شبکه برای گرم نگه داشتن تنور اعتراضات و آشوب‌ها، قصد طرح ریزی و اجرای چند عملیات انفجاری در نقاط مختلف مرکز استان را داشتند که با اشراف اطلاعاتی حاکم بر فضای سایبری، تمامی لیدرها و اعضا این شبکه مورد ضربه اطلاعاتی قرار گرفته و پرونده آنها برای سیر مراحل قانونی، به مراجع قضائی تحویل شدند.

کد مطلب 5698718

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    نظرات

    • محمدحسین IR ۰۰:۰۳ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
      2 0
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      «عقده» هرگز نمی‌تواند «عقیده» را سرنگون کند.
    • IR ۰۴:۰۰ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
      1 1
      پاسخ
      چه بد و وحشتناک
    • مهران IR ۰۸:۵۴ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
      4 2
      پاسخ
      چه عجب،یکی از کلمه اعتراضات استفاده کرد
      • IR ۱۲:۵۰ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۸
        0 0
        اعتراضشان به وجود ایران است
    • IR ۱۳:۳۵ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
      1 0
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      دستشان در نکند بابت امنیت ولی مازندران افتضاح است چه رفتار چه پوشش بخصوص زنان آن هم بسیار وقیحانه و بی شرم
    • قاصم الجبارین MD ۱۳:۵۹ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
      0 0
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      به این معاندین نباید مجال نفس کشیدن داد چون میخواستن نفس مردم را بگیرن اول لعدامشان کنید بعد محاکمه کنید نیاز به وکیل هم ندارن چرا که فقط افراد کر و لال نیاز به وکیل دارند
    • Fatemeh IR ۱۶:۱۸ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
      0 0
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      خداانهدام کنه الهی تاهمه راحت بشیم.چی میخوان حرومزاده ها
    • علی فولادی IR ۰۰:۵۳ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۴
      1 1
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      درود بر سربازان گمنام و بی ادعا و مخلص سپاه کربلای استان که با هوشیاری و‌توکل برخدای سبحان اهداف دشمنان نظام عزیز اسلامی را نقش برآب میکنند خداوند حافظه‌شان باد آمین رب العالمین

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