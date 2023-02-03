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۱۴ بهمن ۱۴۰۱، ۲۲:۲۹

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب:

عملیات آبرسانی به ۱۰ هزار روستای بالای ۲۰ خانوار اجرایی شد

عملیات آبرسانی به ۱۰ هزار روستای بالای ۲۰ خانوار اجرایی شد

بوشهر- مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب گفت: امسال پروژه آبرسانی به ۱۰ هزار روستا عملیاتی شده و برای سال آینده نیز با کمک مجلس شورای اسلامی پروژه آبرسانی به ۱۰ هزار روستا عملیاتی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اتابک جعفری لور عصر جمعه در نشست با فرماندار و امام جمعه گناوه و نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: امسال وضعیت بارندگی‌ها در کشور مناسب نبوده تا جایی که آمار آن همچنان ۳۰ درصد منفی است که امیدواریم این میزان در استان‌های کم بارش مانند تهران و سیستان و بلوچستان با نازل شدن رحمت الهی جبران شود.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور بیان کرد: با وجود تمام مشکلات در حوزه تأمین آب، وجود دولتی مردمی با جدیت و عزمی راسخ برای رفع مشکلات کم آبی ظرفیتی ارزشمند است.

جعفری لور ادامه داد: در کنار دولت سیزدهم مجلس شورای اسلامی نیز برای حل مشکلات کم آبی فوق العاده عمل کرده و با تلاش حداکثری همواره خدمت رسانی به موقع به مردم را دنبال کرده است.

وی افزود: برای نمونه در حوزه شهری ۳۰۰ شهر کشور از جمله اصفهان، تبریز و کرمانشاه کشور مشکل کم آبی داشتند که برنامه‌ریزی های مناسبی برای کاهش شهرهای دارای کم آبی انجام شده است.

جعفری لور عنوان کرد: در این راستا با تعریف پروژه‌های متعدد برای رفع تنش آبی در شهرهای هدف اقدام‌های مناسبی عملیاتی شده است.

پروژه آبرسانی به ۱۰ هزار روستای کشور عملیاتی شده است

معاون وزیر نیرو ادامه داد: در حوزه روستایی نیز تلاش می‌شود با استفاده از ظرفیت دولت، مجلس شورای اسلامی، سپاه پاسداران، پیمانکاران بخش خصوصی و خیران تا پایان دولت سیزدهم تمام روستاهای بالای ۲۰ خانوار آبرسانی شوند.

وی با اشاره به اینکه ۲۰ هزار روستای کشور فاقد شبکه آبیاری است، اظهار کرد: امسال پروژه آبرسانی به ۱۰ هزار روستا عملیاتی شده و برای سال آینده نیز با کمک مجلس شورای اسلامی پروژه آبرسانی به ۱۰ هزار روستای عملیاتی می‌شود.

جعفری لور در ارتباط وضعیت شبکه فاضلاب شهرهای کشور نیز گفت: یکی از مشکلات اصلی در کشور و بویژه استان بوشهر تکمیل نشدن شبکه فاضلاب است که باید بزودی محقق شود.

وی افزود: با توجه به نیاز شهرهای استان بوشهر به احداث و تکمیل پروژه‌های شبکه فاضلاب بویژه در شهرهای ساحلی باید در حداقل زمان ممکن محقق شود.

جعفری لور تصریح کرد: تکمیل شبکه فاضلاب در بوشهر ردیف اعتباری دارد و برای سایر شهرهای استان مانند گناوه نیز تأمین اعتبار موردنیاز احداث شبکه فاضلاب از ظرفیت‌های قانونی پیگری خواهد شد.

وی یادآور شد: به طور میانگین اکنون بالای ۵۴ درصد از شهرهای کشور از شبکه فاضلاب برخوردار هستند

کد مطلب 5699992

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