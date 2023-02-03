عملیات آبرسانی به ۱۰ هزار روستای بالای ۲۰ خانوار اجرایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، اتابک جعفری لور عصر جمعه در نشست با فرماندار و امام جمعه گناوه و نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: امسال وضعیت بارندگی‌ها در کشور مناسب نبوده تا جایی که آمار آن همچنان ۳۰ درصد منفی است که امیدواریم این میزان در استان‌های کم بارش مانند تهران و سیستان و بلوچستان با نازل شدن رحمت الهی جبران شود.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور بیان کرد: با وجود تمام مشکلات در حوزه تأمین آب، وجود دولتی مردمی با جدیت و عزمی راسخ برای رفع مشکلات کم آبی ظرفیتی ارزشمند است.

جعفری لور ادامه داد: در کنار دولت سیزدهم مجلس شورای اسلامی نیز برای حل مشکلات کم آبی فوق العاده عمل کرده و با تلاش حداکثری همواره خدمت رسانی به موقع به مردم را دنبال کرده است.

وی افزود: برای نمونه در حوزه شهری ۳۰۰ شهر کشور از جمله اصفهان، تبریز و کرمانشاه کشور مشکل کم آبی داشتند که برنامه‌ریزی های مناسبی برای کاهش شهرهای دارای کم آبی انجام شده است.



جعفری لور عنوان کرد: در این راستا با تعریف پروژه‌های متعدد برای رفع تنش آبی در شهرهای هدف اقدام‌های مناسبی عملیاتی شده است.

معاون وزیر نیرو ادامه داد: در حوزه روستایی نیز تلاش می‌شود با استفاده از ظرفیت دولت، مجلس شورای اسلامی، سپاه پاسداران، پیمانکاران بخش خصوصی و خیران تا پایان دولت سیزدهم تمام روستاهای بالای ۲۰ خانوار آبرسانی شوند.

وی با اشاره به اینکه ۲۰ هزار روستای کشور فاقد شبکه آبیاری است، اظهار کرد: امسال پروژه آبرسانی به ۱۰ هزار روستا عملیاتی شده و برای سال آینده نیز با کمک مجلس شورای اسلامی پروژه آبرسانی به ۱۰ هزار روستای عملیاتی می‌شود.



جعفری لور در ارتباط وضعیت شبکه فاضلاب شهرهای کشور نیز گفت: یکی از مشکلات اصلی در کشور و بویژه استان بوشهر تکمیل نشدن شبکه فاضلاب است که باید بزودی محقق شود.



وی افزود: با توجه به نیاز شهرهای استان بوشهر به احداث و تکمیل پروژه‌های شبکه فاضلاب بویژه در شهرهای ساحلی باید در حداقل زمان ممکن محقق شود.



جعفری لور تصریح کرد: تکمیل شبکه فاضلاب در بوشهر ردیف اعتباری دارد و برای سایر شهرهای استان مانند گناوه نیز تأمین اعتبار موردنیاز احداث شبکه فاضلاب از ظرفیت‌های قانونی پیگری خواهد شد.

وی یادآور شد: به طور میانگین اکنون بالای ۵۴ درصد از شهرهای کشور از شبکه فاضلاب برخوردار هستند