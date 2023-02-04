موضع گیری وزیر دفاع ترکیه درباره همکاری نظامی با اندونزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، خلوصی آکار و پرابوو سوبیانتو وزرای دفاع ترکیه و اندونزی پس از دیدار دوجانبه خود در آنکارا، «طرح اجرای همکاری نظامی» میان دو کشور را امضا کردند.

خلوصی آکار در سخنانی پس از امضای طرح مذکور ضمن تاکید بر اینکه تاریخ ترکیه و اندونزی و پیوندهای میان آنها در نزدیک ساختن فاصله جغرافیایی دور دو کشور سهیم بوده، اظهار داشت: این مهم است که پتانسیل همکاری میان دو کشور در تمرینات نظامی، رزمایش ها و صنایع دفاعی را افزایش دهیم.

وزیر دفاع ترکیه همچنین اعلام کرد: من مطمئن هستم که طرح اجرای همکاری نظامی که امروز آن را امضا کردیم، به طور قابل توجهی در صلح، امنیت و ثبات مناطق خود و جهان سهیم خواهد بود.

سوبیانتو نیز به نوبه خود بر اهمیت تاریخی طرح اجرای همکاری نظامی میان اندونزی و ترکیه تاکید کرده و ضمن ابراز خرسندی از همکاری نزدیک و شراکت راهبردی میان دو کشور، از طرح مذکور به عنوان ادامه این شراکت راهبردی نام برد.

وزیر دفاع اندونزی ضمن تاکید بر اینکه توسعه همکاری کشورش با ترکیه تا حد زیادی در صلح و ثبات جهان سهیم خواهد بود، اعلام کرد: در این چارچوب، در نزدیک ترین زمان و و با گام های ملموس، این طرح که بیانگر همکاری میان دو کشور و نیروهای مسلح آنها است، اجرا خواهد شد.