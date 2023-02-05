۳.۵ کیلومتر از بهسازی محور شریانی جنگل گلستان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، آنه محمد قرنجیک صبح یک شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: پروژه بهسازی و روکش آسفالت محور جنگل گلستان با حضور مسئولان استانی و شهرستانی به طول ۳.۵ کیلومتر بهره برداری شد.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان‌های گالیکش و مینودشت افزود: تکمیل نصب سامانه نظارت تصویری محور مینودشت- جنگل گلستان (عبوری روستای لوه) با هزینه ۳۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال، احداث برید و تثبیت پایین دست پل اجن قره خوجه با هزینه هشت میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال، تعریض پل تیمور دره با حدود ۹ میلیارد ریال اعتبار صرف شده و تثبیت پایین دست پل لوه هم از پروژه‌های بهره برداری شده دیگر در این روز است.

به گفته وی، محور مینودشت - جنگل گلستان به دلیل تردد مسافران و زوار علی ابن موسی الرضا (ع)، تردد مردم به منطقه گردشگری و توریستی پارک ملی گلستان و جنگل لوه و قرار گرفتن در مسیر حمل و نقل و ترانزیت از غرب به شرق، دارای ترافیک بالا است بوده که با نصب و راه اندازی دوربین ضریب ایمنی محور افزایش می‌یابد.