به گزارش خبرنگار مهر، اکبر ورودی شامگاه شنبه در آئین جشن میلاد علی (ع) و افتتاح هیئت صلح ورزشکاران و پهلوانان در زورخانه علی ابن ابیطالب اردبیل اظهار کرد: ورزشکاران استان اردبیل حرکت اخیر پارلمان اروپا را در اهانت به سپاه پاسداران محکوم کرده و اعلام میکنند سپاه نماد عزت انقلاب اسلامی و ظرفیت بزرگ خدمت رسانی در جامعه است.
وی خاطرنشان کرد: تمام هیئتها و جامعه ورزشی استان در کنار مجموعه بسیج و سپاه هستند و همواره سعی میکنند تا سیره و مرام شهدا و ایثارگران را سبک و سیاق خود در عرصههای قهرمانی و پهلوانی قرار دهند.
سرپرست ورزش و جوانان استان اردبیل از افتتاح پنج پروژه ورزشی در دهه فجر خبر داد و گفت: اصلیترین پروژه تالار وزنه برداری اردبیل است که به نام شهدای مدافع حرم نامگذاری شده است.
ورودی بیان کرد: با تلاش همکاران ورزش و جوانان و با تلاش شبانه روزی در کمتر از سه ماه کارهای باقی مانده این مجموعه را به سرانجام رساندیم که جای دارد از حمایتهای استاندار اردبیل برای تکمیل این مجموعه ورزشی قدردانی کنیم.
وی تالار وزنه برداری اردبیل را از بهترین مجموعهها و سالنهای ورزشی کشور اعلام کرد و افزود: با افتتاح این سالن ما آمادگی میزبانی مسابقات جهانی و بینالمللی را داریم.
سرپرست ورزش و جوانان استان اردبیل ادامه داد: این سالن به سیستم صوتی و ویدئوبال مجهز شده و امکان برگزاری سمینارها و رویدادهای فرهنگی – ورزشی را دارد.
ورودی اضافه کرد: علاوه بر تالار وزنه برداری دو زمین چمن در آبی بیگلو و آراللوی اردبیل و دو سالن ورزشی دیگر در خلخال و پارس آباد به بهره برداری میرسد تا شاهد حضور ورزشکاران مستعد در رشتههای ورزشی متعدد باشیم.
وی تصریح کرد: با راه اندازی هیئت صلح ورزشکاران و پهلوانان استان اردبیل که همراه با راه اندازی هیئت حل اختلاف در جامعه ورزشی است تلاش بر این است تا به پروندههای حوزه ورزش و جوانان در کوتاهترین زمان رسیدگی و با صلح و سازش این پروندهها مختومه شود.
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