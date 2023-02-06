انباشت و دپوی برخی از کالاهای وارداتی در بندر امیرآباد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدصادق اکبری در بازدید از بندر امیرآباد بر تعیین تکلیف و ممانعت از انباشت برخی کالای وارداتی دپو شده مورد نیاز مردم و بازار تاکید کرد.

وی اظهار داشت: متأسفانه به دلیلی برخی مشکلات، شاهد انباشت برخی از کالاهای وارداتی در انبارها بودیم که دستورات لازم در خصوص تعیین تکلیف و تسریع در ترخیص این کالاها صادر شد تا از فاسد شدن این اقلام ممانعت شود و امیدواریم شاهد سرعت بخشی به این امر باشیم.

رئیس کل دادگستری استان مازندران همچنین از همه مدیرانی که در این زمینه مسئولیت دارند خواست تا نظارت بیشتری بر وضعیت کالاهای انباشت شده داشته و هر چه سریع‌تر به ترخیص کالاهای دپو شده در انبار بنادر و گمرکات استان مازندران اقدام کنند.

وی همچنین در بخش دیگری از بازدید میدانی از بندر امیر آباد از یک واحد تولیدی در حال ساخت بازدید و با مدیر عامل این واحد گفتگو و بر حمایت دستگاه قضائی از واحدهای تولیدی تاکید کرد و افزود: کمک به واحدهای در حال احداث می‌تواند به اشتغال جوانان و رونق اقتصادی استان و منطقه کمک شایانی داشته باشد و بر این اساس دستگاه قضائی در راستای حمایت از این واحد و دیگر واحدهای تولیدی از هیچ کمکی دریغ نخواهد کرد.

عالی‌ترین مقام قضائی استان در پایان گفت: مقرر شد مشکلات واحدهایی که مشکل حقوقی و قضائی و پولی و بانکی دارند احصا و در اسرع وقت در جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی با حضور مسئولان ذیربط مطرح و نسبت به حل آن تصمیماتی اتخاذ شود.