به گزارش خبرنگار مهر، بازار دیروز به خوبی در معاملات در نیمه دوم تحت تأثیر نامه شورای رقابت قرار گرفت و بیشتر بازار را یک دست قرمز پوش کرد.

در این باره علی فراقی گفت: اگر به نحوه معاملات نیمه اول دقت نمائیم بازار به طور واضح در بی تصمیمی معامله می‌شد موردی که چند روز گذشته معاملاتی به خوبی به چشم می‌آمد و به خوبی پس از تصمیمات و نظرات شورای رقابت نسبت به تصمیمات واکنش داد و روز پرعرضه ای را به پایان رساند. حال اگر بخواهیم چشم اندازی برای روز آینده معاملاتی داشته باشیم نمادهای خودرویی مستعد اصلاح بیشتر هستند ولی کم کم بازار می‌تواند در دیگر صنایع و نمادهای کوچک‌تر به سمت متعادل شدن قدم بردارد.

فراقی افزود: البته ایراد دیگری هم که می‌توان بر بازار گرفت کاهش رفته رفته حجم معاملات و ورود پول به بازار بود که هردو خصوصاً در روز یکشنبه خلاف جهت بازار حرکت کردند زیرا بازار با افت قابل توجه حجم و مقدار خروج بسیاری همراه بود که اعلام خطر واضحی برای ادامه بیشتر اصلاح بازار بود.

این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: حال تنها حالتی که برای فعالیت همانند قبل توصیه می‌شود انجام معاملات صرفاً بر روی تک سهم‌ها می‌باشد تا زمانی که یک واگرایی تأیید شده میان حجم معاملات و ارزش قیمتی سهام بازار رخ بدهد و پس از آن می‌توان نسبت به بقیه بازار تصمیم گیری کرد. در قسمت مهم بررسی‌ها هم چنان نمادهای کوچک‌تری امکان برگشت و حفظ ناحیه‌های خود را دارا می‌باشند ولی نمادهای بزرگ‌تر صرفاً استراحتی در مسیر نزول خود داشتند و انتظار می‌رود تا اصلاح قیمتی بیشتری را تجربه نمایند.

فراقی تشریح کرد: از لحاظ دید بنیادی هم همانطور که در بررسی‌های صورت‌های مالی خودرو سازها منتشر شده بود سود ساز شدن آنها بود که در صحبت‌های قبلی به غیر از دید زمان حال گفته شده بود که این مسیر باید مدت زمانی پایدار و ادامه دار باشد و در صورت ادامه دار شدن بیشتر نحوه عرضه خودرو در کشور این روند ادامه دار نخواهد بود که البته می‌تواند با توجه به بررسی مراجع بالاتر در صورت تغییرات احتمالی ترمز این اتفاقات و مواردی که انتظار می‌رود در آینده اتفاق بیفتد را بکشد.

فراقی در پایان گفت: در کلام پایانی هم تصمیمات گرفته شده در نامه‌ای که منتشر شد برخلاف گفته‌ها صرفاً موافق رانت، انحصار و قیمت گذاری دستوری و از این دست موارد بود که دوباره به خوبی هرچه تمام تر می‌تواند صورت‌های مالی خودروسازها و حتی صنایع وابسته به آن که سرمایه گذاران کم کم چشم انداز مساعد تری نسبت به چند سال اخیر را برای آنها متصور بودند را تیره و تار نمود موردی که انتظار می‌رود در آینده مورد بازنگری بیشتری قرار بگیرد.