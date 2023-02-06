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۱۷ بهمن ۱۴۰۱، ۹:۵۶

خلیج فارس مواج است

خلیج فارس مواج است

اهواز - اداره کل هواشناسی خوزستان درباره وقوع تندباد لحظه‌ای و مواج شدن شمال غرب خلیج فارس هشدار داد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان به خبرنگار مهر گفت: وزش باد متوسط گاهی تندباد لحظه‌ای از اواسط روز دوشنبه تا روز سه‌شنبه در مناطق جنوبی و غربی و مرکزی خوزستان را شاهد خواهیم بود.

محمد سبزه زاری افزود: وزش باد متوسط گاهی شدید، افزایش ارتفاع موج و احتمال بارش پراکنده از بعدازظهر دوشنبه تا اواخر وقت جمعه قابل انتظار است.

وی با بیان اینکه سامانه بارشی از امروز دوشنبه تا اوایل روز پنجشنبه بر خوزستان تأثیر خواهد گذاشت، گفت: این سامانه سبب رگبار و رعد وبرق، وزش باد متوسط گاهی تندباد لحظه‌ای، احتمال ریزش تگرگ در نقاط مستعد و بارش برف در ارتفاعات استان خواهد شد. بارش در دیگر نقاط خوزستان به صورت پراکنده و نقطه‌ای خواهد بود.

کد مطلب 5701701

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