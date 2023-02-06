به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید علیرضا عبادی صبح دوشنبه در دیدار با بانوان دستگاه‌های اجرایی خراسان جنوبی که به مناسبت سالروز رحلت حضرت زینب (س) و دهه فجر برگزار شد، اظهار کرد: خلقت عالم و انسان بر اساس حکمت و نظم بوده است و انسان نیز باید در همین مدار حرکت کند.

نماینده ولی فقیه در خراسان‌جنوبی با تأکید بر اینکه همه عناصر هستی به بهترین نحو در جای خود قرار گرفته است، بیان‌کرد: البته شرایط نامساعد دنیا که به واسطه سلطه عناصر خودخواه بر جامعه به وجود آمد، آسیب‌های بسیار زیادی را به وجود آورده است.

عبادی با اشاره به اینکه از ۴۰۰ سال قبل که استکبار گران وارد کشورهای اسلامی شدند، آسیب‌ها بیشتر شده است، گفت: مفاهیم فرهنگی که در شناخت انسان نقش آفرین است بسیار ضربه خورده است.

قلب مادر انعکاس رحمت الهی است

وی با بیان اینکه جایگاه زن در آفرینش بسیار ویژه است چون بیشترین سهم را در پرورش استعدادهای انسان و رشد او برعهده دارد، گفت: این مسئله هم از جنبه وراثتی و هم از جنبه نقش تربیتی مادر حائز اهمیت بوده و سرنوشت نسل آینده بر پیشانی مادرانشان نوشته شده است.

نماینده ولی فقیه در خراسان‌جنوبی با تأکید بر اینکه بی شک اولین معلم برای همه انسان‌ها مادر و یک زن است، افزود: قلب این مادر انعکاس آینه رحمت الهی بوده و از این جهت مهربانی مادر همیشه برای ما مثال‌زدنی است.

عبادی بیان‌کرد: بر اساس فرهنگ دینی زن و مردم مکمل یکدیگر هستند و با ازدواج زمینه رشد و تکامل انسان‌ها فراهم می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در حقوق و تکالیف زوجین تأمین معیشت خانواده بر عهده مرد است، گفت: یکی از مواردی که شأن افراد را پایین می‌آورد نیاز و دست دراز کردن پیش دیگران است که در تشریع دین زنان در این امور مصونیت دارند.

مصونیت زن از حیث تأمین نیازهای اقتصادی

نماینده ولی فقیه در خراسان‌جنوبی ادامه‌داد: طبق فرهنگ دینی در امور اقتصادی نیازهای یک زن باید توسط همسرش تأمین شود و او در این جهت یک مصونیت داشته و دست نیاز خود را در این جهت پیش هیچکس دراز نخواهد کرد.

عبادی با اشاره به اینکه هیچ کار خیری به اندازه پرورش انسان و تربیت فرزند صالح دارای پاداش نیست، اظهار کرد: در نظر بگیرید که مادر امام (ره) چه باقیات الصالحاتی برای خود ذخیره کرد که فرزندی نقش آفرین در نجات انسان‌ها را تربیت کرد.

وی افزود: امروزه به برکت انقلاب اسلامی زنان فرهیخته و دانشمند زیادی در کشور و خراسان جنوبی فعالیت دارند.

عبادی یادآور شد: ما در دوره خاصی هستیم چرا که تمام کفر با همه قوای خود به مقابله با همه دین و ایمان آمده است.