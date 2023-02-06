نمایشگاه مشاغل خانگی در شهر یاسوج برپا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا واعظی زاده ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر، تا پایان هفته جاری این نمایشگاه دایر می‌شود.

وی بیان داشت: برپایی این نمایشگاه فرصتی برای راستی آزمایی مشاغل خانگی و کسب کارهای خرد دستگاه‌های خدمات رسان و جلوگیری از انحراف تسهیلات اشتغالزایی است.

واعظی زاده با بیان اینکه دستگاه‌ها و ادارات پرداخت کننده تسهیلات در حوزه اشتغال در این فرصت طرح‌های اجرا شده را بررسی و میزان اشتغال آن‌ها را نیز صحت سنجی می‌کنند، گفت: برپایی این نمایشگاه برای تولید کنندگان سراسر استان کهگیلویه و بویراحمد در بخش‌های کشاورزی، صنعتی و خدماتی فرصت خوبی را برای معرفی تولیدات خود فراهم کرده و می‌توانند برای بازار یابی نیز اقدام کنند.

وی افزود: این نمایشگاه در بازار امام علی شهر یاسوج برپا می‌شود و این بازار دارای ظرفیت‌های خوبی از جمله غرفه‌های مناسب با معماری زیبای ایرانی اسلامی، داشتن پارکینگ و همچنین گنجایش برپایی نمایشگاه‌های بزرگ است.

واعظی زاده اظهار داشت: یکی از اهداف مهم برپایی این نمایشگاه در بازار امام علی (ع) شهر یاسوج، معرفی هرچه بهتر این بازار به مردم برای سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال پایدار، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، آموزش مهارت‌های زندگی، حمایت از بخش خصوصی در راستای تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی، تمرکز زدایی بازار از مرکز شهر یاسوج به سمت محلات این شهر و همچنین ترغیب جوانان جویای کار برای راه اندازی کسب کار در این بازار است.

وی با بیان اینکه ۱۵۰ غرفه در بازار امام علی برای برپایی نمایشگاه عرضه توانمندی‌های مشاغل خانگی و کسب کارهای خرد پیش بینی شده است، گفت: در صورت استقبال مردم برای شرکت در این نمایشگاه، تعداد غرفه‌ها افزایش خواهد یافت.

واعظی زاده تصریح کد: مدت زمان برپایی این نمایشگاه ۱۰ روز بوده و مدت زمان ماندگاری واحدهای عرضه تولیدات مورد نیاز مردم در صورتی که متقاضی باشند در بازار امام علی تمدید می‌شود.

وی اظهار داشت: این نمایشگاه در بخش‌های اقتصادی صنعت، معدن و تجارت، کشاورزی و خدمات گردشگری برپا می‌شود و در این نمایشگاه مشاغل خرد خانگی صندوق کارآفرینی امید و طرح‌های مشاغل خانگی نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) نیز ارائه می‌شود.