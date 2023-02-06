افتتاح ۱۴ زمین چمن مصنوعی روباز ورزشی در منطقه سیستان

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از روابط عمومی قرارگاه قدس سپاه در جنوب شرق کشور، سرهنگ علی اکبر جعفری افزود: به مناسبت دهه مبارک فجر با حضور مسئولان این قرارگاه ،۱۴ زمین چمن مصنوعی رو باز ورزشی در منطقه سیستان افتتاح شد.
معاون محرومیت زدایی قرارگاه قدس جنوب شرق افزود: ساخت این زمینها با مشارکت اداره ورزش و جوانان سیستان و بلوچستان و نماینده سیستان در مجلس شورای اسلامی انجام شده است.
وی بیان کرد: مساحت کل طرح هزار و ۳۵۰ متر مربع با هزینه ۱۴ میلیارد تومان انجام شده، این زمینها شامل رختکن و سرویس بهداشتی و حصار فیزیکی و محوطه سازی بتی بوده و گنجایش تماشاگران هر زمین ۲۰۰ نفر سکوسازی شده است.
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