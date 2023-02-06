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۱۷ بهمن ۱۴۰۱، ۲۲:۳۳

افتتاح ۱۴ زمین چمن مصنوعی روباز ورزشی در منطقه سیستان

افتتاح ۱۴ زمین چمن مصنوعی روباز ورزشی در منطقه سیستان

زاهدان- معاون محرومیت زدایی قرارگاه قدس سپاه در جنوب شرق کشور گفت: به مناسبت دهه مبارک فجر ۱۴ زمین چمن مصنوعی روباز ورزشی در منطقه سیستان افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از روابط عمومی قرارگاه قدس سپاه در جنوب شرق کشور، سرهنگ علی اکبر جعفری افزود: به مناسبت دهه مبارک فجر با حضور مسئولان این قرارگاه ،۱۴ زمین چمن مصنوعی رو باز ورزشی در منطقه سیستان افتتاح شد.

معاون محرومیت زدایی قرارگاه قدس جنوب شرق افزود: ساخت این زمین‌ها با مشارکت اداره ورزش و جوانان سیستان و بلوچستان و نماینده سیستان در مجلس شورای اسلامی انجام شده است.

وی بیان کرد: مساحت کل طرح هزار و ۳۵۰ متر مربع با هزینه ۱۴ میلیارد تومان انجام شده، این زمین‌ها شامل رختکن و سرویس بهداشتی و حصار فیزیکی و محوطه سازی بتی بوده و گنجایش تماشاگران هر زمین ۲۰۰ نفر سکوسازی شده است.

کد مطلب 5702454

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