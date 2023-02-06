به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه همزمان با ایام دهه فجر، ویزیت رایگان مردم منطقه «گل سفید» خرم آباد و توزیع پک های بهداشتی به بانوان این منطقه انجام شد.

رزمایش جهادی خدمت رسانی بسیج جامعه پزشکی به همت کانون بیمارستان شهدای عشایر به منطقه حاشیه شهر با حضور پزشک و پرستار، اقدام به ویزیت رایگان، معاینه و توزیع رایگان دارو در مسجد بقیه الله خرم آباد کرد و مردم منطقه «گل سفید» این شهرستان از خدمات سلامت به صورت رایگان بهره مند شدند.

در این برنامه ویزیت رایگان که امور بانوان دانشگاه علوم پزشکی لرستان نیز حضوری فعال داشت، اقدام به توزیع پک های بهداشتی رایگان در بین بانوان، کرد.

در این اقدام خدا پسندانه بیش از ۲۰۰ نفر از مردم منطقه «گل سفید» خرم آباد ویزیت رایگان شدند و حدود ۱۰۰ پک بهداشتی نیز در بین بانوان مراجعه کننده برای ویزیت رایگان به مسجد «بقیه الله»، «گل سفید» این منطقه، توزیع شد.