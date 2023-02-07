توسعه مبادلات مرزی دستورکار ویژه دولت است/ضرورت جذب سرمایه گذار

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت شامگاه دوشنبه در جریان سفر به شهرستان در جمع خبرنگاران با اشاره به بازدید از منطقه مرزی ماهیرود شهرستان سربیشه، بیان کرد: امروزه شاهد پیشرفت، تحول و طرح‌های جدیدی در منطقه هستیم که نشان دهنده توسعه مراودات مرزی است.

وی خواستار استفاده حداکثری از ظرفیت مرزها شد و اظهار کرد: از کشور همسایه هم خواستاریم همراهی بیشتری هستیم تا از ظرفیت مرز ماهیرود استفاده حداکثری را داشته باشیم.

قناعت با بیان اینکه توسعه مبادلات مرزی در دستور کار جدی دولت سیزدهم است، افزود: طرح‌های جدیدی در مرز در دستورکار داریم مشروط بر اینکه برادران کشور دوست و همسایه هم پای کار بیایند تا هر دو کشور از ظرفیت مرزی بهره‌مندی بیشتری داشته باشند.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه فضا و بستر برای جذب سرمایه گذاران در این منطقه فراهم است، اظهار کرد: دستگاه ایکس‌ری کانتینری در مرز ماهیرود با اعتبار ۲۵ میلیارد تومان احداث شده که با دستور رئیس جمهور در آینده نزدیک به صورت متمرکز در شش استان افتتاح خواهد شد.

وی با بیان اینکه اجرای دستگاه ایکس ری کانتینری در مرزی ماهیرود باعث افزایش سرعت بازرسی کامیون‌ها خواهد شد، گفت: همچنین دوبانده سازی محور سربیشه - ماهیرود به طول ۱۲۵ کیلومتر در دستورکار بوده که تاکنون ۳۳ کیلومتر این محور آسفالت و احداث شده که از این مقدار ۲۳ کیلومتر به همت دولت سیزدهم ساخته شده است.

قناعت ادامه داد: از محل اعتبارات دور نخست سفر رئیس جمهور به خراسان جنوبی ۵۰ میلیارد تومان به صورت کامل برای تکمیل باند دوم محور سربیشه - ماهیرود تخصیص یافته و این اعتبار هزینه شده است.

وی با اشاره به پروژه‌های دهه فجر جاری بیان کرد: از مجموع هزار و ۲۵۲ پروژه که دهه فجر در سطح استان افتتاح و کلنگ‌زنی می‌شود، ۱۴۷ پروژه متعلق به شهرستان مرزی سربیشه با اعتبار ۵۷۴ میلیارد تومان است.

قناعت با بیان اینکه از مجموع ۱۴۷ پروژه دهه فجر شهرستان سربیشه، ۱۳۴ پروژه افتتاح و ۱۳ پروژه هم کلنگ‌زنی می‌شود، افزود: عملیات اجرایی احداث مخزن ۱۰ هزار متر مکعبی شهر مرزی درح نیز آغاز شد که با اجرای این طرح مشکلات آبرسانی شهر درح و مناطق اطراف رفع خواهد شد.