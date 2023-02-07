زلزله شدید تهران صدها هزار کشته خواهد داشت

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی پیرهادی عضو شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور یکصد و بیست و هشتمین جلسه شورای شهر تهران با اشاره به زلزله گفت: تهران بیش از ۴ هزار بافت فرسوده دارد و بارها این موضوع اعلام شده است.

وی ادامه داد: برخی تلاش کردند تا نوسازی بافت فرسوده تهران عقب بی‌افتد اگر زلزله‌ای که در ترکیه رخ داد در تهران رخ دهد صدها هزار کشته خواهیم داشت و پایتخت دچار بحران می‌شود.

پیرهادی گفت: امروز باید برای زلزله تهران فکر کرد و اجازه وقوع بحران را نداد چرا که اگر اتفاقی رخ دهد دیگر نمی‌توان تصمیمی گرفت.

در ادامه محمد آقامیری عضو شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور یکصد و بیست و هشتمین جلسه شورای شهر تهران با اشاره به پخش شایعات وقوع زلزله گفت: مسبب زلزله ترکیه گسل آناتولی شرقی است و این گسل با خوی هزار کیلومتر فاصله دارد.

وی ادامه داد: باید گروهی تخصصی بررسی کنند که علت اصلی فروریزی ساختمان‌ها چیست.