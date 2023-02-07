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۱۸ بهمن ۱۴۰۱، ۱۰:۲۰

عضو شورای شهر تهران مطرح کرد؛

زلزله شدید تهران صدها هزار کشته خواهد داشت

زلزله شدید تهران صدها هزار کشته خواهد داشت

عضو شورای شهر تهران گفت: اگر زلزله‌ای که در ترکیه رخ داد در تهران رخ دهد صدها هزار کشته خواهیم داشت و پایتخت دچار بحران می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی پیرهادی عضو شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور یکصد و بیست و هشتمین جلسه شورای شهر تهران با اشاره به زلزله گفت: تهران بیش از ۴ هزار بافت فرسوده دارد و بارها این موضوع اعلام شده است.

وی ادامه داد: برخی تلاش کردند تا نوسازی بافت فرسوده تهران عقب بی‌افتد اگر زلزله‌ای که در ترکیه رخ داد در تهران رخ دهد صدها هزار کشته خواهیم داشت و پایتخت دچار بحران می‌شود.

پیرهادی گفت: امروز باید برای زلزله تهران فکر کرد و اجازه وقوع بحران را نداد چرا که اگر اتفاقی رخ دهد دیگر نمی‌توان تصمیمی گرفت.

در ادامه محمد آقامیری عضو شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور یکصد و بیست و هشتمین جلسه شورای شهر تهران با اشاره به پخش شایعات وقوع زلزله گفت: مسبب زلزله ترکیه گسل آناتولی شرقی است و این گسل با خوی هزار کیلومتر فاصله دارد.

وی ادامه داد: باید گروهی تخصصی بررسی کنند که علت اصلی فروریزی ساختمان‌ها چیست.

کد مطلب 5702729
مهشید جعفری معظم

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    نظرات

    • فاطمه شعاعی IR ۱۰:۴۱ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۸
      1 0
      پاسخ
      اگربه فکرزلزله تهران هستین چراهمش حرف میزنید چراعمل نمیکنین اگه مردم خودشون توان مالی ندارن بی زحمت آستین بالابزنین وکمک کنین تابه قول شمابافت فرسوده رادرست کنین

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