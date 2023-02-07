به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شادا، سید احسان خاندوزی طی سخنانی در پانزدهمین نشست پاسخگویی وزرا، معاونان و مدیران دولتی به تماس‌های مردم در مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری درباره جزئیات طرح مولدسازی گفت: اولین مجوزها به وزارت کشاورزی و آموزش و پرورش داده شد، چون هم فهرست اموال مازاد و راکد خود را داشتند و هم در زمینه پروژه عمرانی و ارزیابی‌شان از آنها، امورشان را انجام داده بودند.

خاندوزی افزود: امیدواریم که در وزارت آموزش و پرورش ساخت مدارس و در وزارت جهاد کشاورزی پروژه‌های مربوط به آبخیزداری و آب‌خوان‌داری اجرا شوند.

خاندوزی درباره اهتمام دولت برای مبارزه با فساد در کشور نیز گفت: همه مردم باید در مسیر مبارزه با فساد قرار گیرند و دولت از این موضوع حمایت کامل می‌کند.

وزیر اقتصاد در پاسخ به انتقاد یکی از شهروندان درباره زیان مردم در بورس هم گفت: سیاست اشتباه سال ۱۳۹۹ موجب مشکلات بسیاری برای مردم در بورس شد و دولت از آبان ماه بیمه سهام را آغاز کرده است تا مردم بیشتر از این ضرر نکنند.

خاندوزی تصریح کرد: دولت پیگیر سیاست‌هایی است که مردم پس از این بی‌سپر و بی‌دفاع وارد بورس نشوند و رئیس‌جمهور هم به وعده‌های خود درباره بورس پایبند است.

این گزارش حاکی است، در راستای رویکرد دولت سیزدهم مبنی بر ارتباط بی‌واسطه مسئولان با مردم و ابلاغ معاون اول رئیس‌جمهور، وزرا، معاونان و اعضای کابینه موظف هستند، در روزهای مشخصی از هفته پاسخگوی تماس‌های تلفنی مردم باشند.

پیش از این وزرای کار، ارتباطات، دادگستری، بهداشت، کشاورزی، آموزش و پرورش، معاون پارلمانی، معاون امور زنان و خانواده، معاون علمی و فناوری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور و رؤسای سازمان حفاظت از محیط زیست، امور اداری و استخدامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان انرژی اتمی با حضور در مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری، پاسخگوی سوالات و مشکلات مردم شدند.