به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل رفیعی شامگاه سه شنبه در همایش مدافعان سلامت که در سالن همایش‌های بین‌المللی روزبه دانشگاه علوم پزشکی زنجان برگزار شد، اظهار کرد: انقلاب اسلامی ایران برکات و پیامدهای زیادی داشت که با مجاهدت‌های مردم و رهبری امام خمینی (ره) و آموزه‌های دین مبین اسلام انجام شد و این موارد به‌عنوان سه ضلع اصلی و مهم برای ایجاد نظام مقدس اسلامی به‌شمار می‌آید.

وی، استقلال و عزتی که از قِبل آن مسیری را پیش روی ملت ایران گشود، از جمله برکات نظام مقدس جمهوری اسلامی دانست و افزود: این موضوع را نسل قدیم که شرایط قبل انقلاب را به چشم خود دیده‌اند درک می‌کنند و همین‌طور کسانی که به دقت تاریخ این کشور را مطالعه کرده‌اند به خوبی شرایط کشور ایران را در دوران قاجار و پهلوی می‌دانند که وضعیت به چه شکلی بوده و ملت ایران با چه مشکلاتی از حیث استقلال و عزت در عرصه‌های بین‌المللی و منطقه روبرو بوده است.

رفیعی با بیان اینکه قبل از انقلاب مطابق با اسناد موجود، کوچک‌ترین جابه‌جایی یا تغییرات سیاسی در امور کشور زیرنظر کشورهای خارجی و یا نمایندگان و کارشناسان آن‌ها در سفارتخانه‌ها صورت می‌گرفت، تصریح کرد: رفت‌وآمد پادشاهان به کشور ما یا بالعکس با نظر دول غربی انجام می‌گرفت و به نوعی مصلحت کشور به دست آن‌ها رقم می‌خورد. عزت و سربلندی که به برکت پیروزی انقلاب به دست آمده سبب شد تا اکنون جمهوری اسلامی به عنوان بازیگر کاملاً مستقل، متناسب با مصلحت‌ها، اقتضائات و نیاز خودش تصمیمات لازم را اتخاذ کند، همین‌طور به یک بازیگر موثر در سطح بین‌المللی تبدیل شده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان گفت: امروز ایران به‌عنوان بازیگر اصلی در مسائل بین‌المللی نقش خود را ایفا می‌کند؛ از این‌رو یکی از دلایلی که دشمن از همان روز اول به مخالفت با جمهوری اسلامی پرداخت این بود که یک فضای تازه‌ای در سطح جهان ایجاد شد تا کشورهای دیگر بدانند بدون اینکه به کشورهای شرق و غرب وابسته باشند نقش مستقلی را ایفا کنند. فرهنگ استقلال در میان امت اسلام و همه مستضعفان جهان به تعبیر مقام معظم رهبری، مانند رایحه‌ای به کشورهای منطقه و مسلمان منتشر شد.

رفیعی با بیان اینکه قوی‌تر شدن و پیشرفت در زمینه‌های مختلف در سایه خودباوری و اتکا به دانش و استعدادهای بومی در سطح کشور، بعد از انقلاب نشان‌دهنده ثمره موثر آن بوده است، اظهار کرد: پیشرفت‌هایی در زمینه بهداشت و درمان در این مقطع زمانی در کشور و استان اتفاق افتاده که به هیچ‌وجه قابل مقایسه با قبل از انقلاب نیست و این می‌تواند مصداق بارز این ادعا باشد.

رفیعی با اشاره به آگاهی نداشتن کافی نسل جوان امروز در رابطه با میزان پیشرفت‌ها و توفیقات و جهش‌ها در زمینه‌های مختلفی که در این کشور رخ داده است، افزود: نسل جوان امروز به دلیل اینکه در درون این شرایط زندگی می‌کند آن‌طور که باید و شاید قدر این پیشرفت‌ها و توفیقاتی که حاصل شده است را نمی‌داند و این نشان می‌دهد که ما در انتقال مفاهیم، ارزش‌ها و پیام انقلاب و شرایطی که در آن به سر می‌بردیم و حرکتی که در حال طی شدن است خیلی موفق عمل نکردیم.

وی با بیان اینکه در شرایط کنونی در بسیاری از زمینه‌ها بالاخص کشور ایران شاخص‌های بالاتری نسبت به سایر کشورهای جهان و حتی منطقه دارد، تصریح کرد: باید قدر داشته‌های خود را بدانیم و از همه ظرفیت‌های خودمان در مسیر پیشرفت استفاده کنیم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان با اشاره به تلاش دشمن برای منحرف کردن افکار جوانان کشور و ایجاد ناامیدی در میان آن‌ها، خاطرنشان کرد: دشمن با همه قوای خود وارد میدان شده و با ایجاد جنگ ترکیبی و با استفاده از همه ابزارهای خود، مانند رسانه و فضای مجازی به دنبال ایجاد جنگ روانی و چراغ سبز نشان دادن به گروهک‌های مخالف نظام برای مبارزه با این نظام به دنبال سیاه‌نمایی و ایجاد یأس و نا امیدی در میان مردم و بالاخص قشر جوان است و آینده سیاه و نامعلومی را برای کشور ترسیم می‌کند. این در حالی است که انقلاب اسلامی ایران در میان سایر انقلاب‌های عصر معاصر توانست توفیقات زیادی را در خصوص پیشرفت در زمینه‌های مختلف کسب کند.