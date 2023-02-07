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۱۸ بهمن ۱۴۰۱، ۲۲:۵۰

در جمع خبرنگاران مطرح شد؛

افتتاح ۴۱ گلخانه مقیاس کوچک در الیگودرز

افتتاح ۴۱ گلخانه مقیاس کوچک در الیگودرز

خرم‌آباد- مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام(ره) لرستان از افتتاح ۴۱ گلخانه مقیاس کوچک در الیگودرز همزمان با ایام دهه فجر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید طایف امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در ششمین روز از دهه مبارک فجر تعداد ۴۱ گلخانه در مقیاس کوچک در روستای «گایکن» الیگودرز افتتاح شد.

وی، افزود: این گلخانه‌ها در مقیاس کوچک بوده و برای احداث آنها مبلغ ۵۴ میلیارد ریال توسط بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) استان با مشارکت متقاضیان سرمایه گذاری شده است.

مدیر کل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) لرستان، بیان کرد: از مبلغ سرمایه گذاری شده ۲۴ میلیارد ریال توسط بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و ۳۰ میلیارد ریال توسط متقاضیان برای احداث، تکمیل و احیای طرح‌ها با تأمین آب، برق، گاز، آورده نقدی، نهاده‌ها سرمایه گذاری شده است.

طایف، تصریح کرد: در این گلخانه‌ها، گل‌های زینتی از جمله گل رز پرورش و در بازارهای داخل و خارج استان عرضه می‌شود.

کد مطلب 5703599

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