به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، تفاهم‌نامه همکاری میان «ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی معاونت علمی» و «صندوق پژوهش و فناوری تجهیزات پزشکی» با هدف توسعه زیست‌بوم علوم و فناوری‌های شناختی به امضا رسید.

هدف از انعقاد این تفاهم‌نامه که به امضای سید محمد مهدوی دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و حسین سلمانی مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری تجهیزات پزشکی رسید، توسعه زیست بوم علوم و فناوری‌های شناختی است.

در این تفاهم‌نامه تاکید شده تا از محل منابع ستاد و صندوق، تسهیلات لازم برای کمک به شرکت‌های فناور و محققان در این حوزه برای توسعه فعالیت‌هایشان ارائه شود.

صندوق پژوهش و فناوری تجهیزات پزشکی غیر دولتی به عنوان یکی از صندوق‌های عامل ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی در این تفاهم‌نامه برای کمک به توسعه زیست بوم فناوری‌های شناختی انتخاب شده است.

در چارچوب این همکاری مشترک که به مدت پنج سال ادامه می‌یابد، تسهیلات و منابع مالی لازم و سایر اشکال خدمات مالی توسط صندوق عامل به متقاضیان معرفی شده از سوی ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی ارائه می‌شود.