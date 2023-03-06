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۱۵ اسفند ۱۴۰۱، ۹:۰۸

ورود شرکت‌های فناور به حوزه شناختی تسهیل می شود

ورود شرکت‌های فناور به حوزه شناختی تسهیل می شود

بر اساس اعلام معاونت علمی، ورود شرکت‌های فناور به حوزه شناختی با انعقاد تفاهم نامه ای بین ستاد توسعه علوم و فناوری شناختی و صندوق پژوهش و فناوری تجهیزات پزشکی تسهیل می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، تفاهم‌نامه همکاری میان «ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی معاونت علمی» و «صندوق پژوهش و فناوری تجهیزات پزشکی» با هدف توسعه زیست‌بوم علوم و فناوری‌های شناختی به امضا رسید.

هدف از انعقاد این تفاهم‌نامه که به امضای سید محمد مهدوی دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و حسین سلمانی مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری تجهیزات پزشکی رسید، توسعه زیست بوم علوم و فناوری‌های شناختی است.

در این تفاهم‌نامه تاکید شده تا از محل منابع ستاد و صندوق، تسهیلات لازم برای کمک به شرکت‌های فناور و محققان در این حوزه برای توسعه فعالیت‌هایشان ارائه شود.

صندوق پژوهش و فناوری تجهیزات پزشکی غیر دولتی به عنوان یکی از صندوق‌های عامل ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی در این تفاهم‌نامه برای کمک به توسعه زیست بوم فناوری‌های شناختی انتخاب شده است.

در چارچوب این همکاری مشترک که به مدت پنج سال ادامه می‌یابد، تسهیلات و منابع مالی لازم و سایر اشکال خدمات مالی توسط صندوق عامل به متقاضیان معرفی شده از سوی ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی ارائه می‌شود.

کد مطلب 5703826

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