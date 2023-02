به گزارش خبرنگار مهر، شبکه پرس تی‌وی همزمان با دهه فجر انقلاب با پخش مستند «داستان‌های انقلاب» (The Stories of The Revolution) برخی از وقایع و اتفاقات مهم منجر به پیروزی انقلاب اسلامی را مرور می‌کند.

این مستند به کارگردانی و تهیه‌کنندگی مهدی شامحمدی جزئیات دقیقی از وقایع منجر به پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ را ارائه می‌دهد. این مستند همچنین با به تصویر کشیدن اربعین شهدای شهرهای مختلف ایران، یاد مبارزات انقلابی آنان را زنده نگه می‌دارد.

مستند «قصه‌های انقلاب» بر این موضوع تاکید می‌کند که مردم از محمدرضا شاه در ایران به تنگ آمده بودند، زیرا او راه پدرش را دنبال کرده بود تا مردم را به فقر و عقب ماندگی بکشاند و مردم به رهبری امام خمینی (ره) برای سرنگونی رژیم شاه با وجود کشتار گسترده قیام کردند.

سرپرستی، تحقیق و پژوهش این مستند برعهده مهدی شامحمدی بوده و رضا منتظرالمهدی، مریم صیاد مقدم، امیررضا کاظمی و نازنین شکرالهی به عنوان گروه پژوهش همکاری داشته‌اند.

این مستند امروز جمعه ساعت ۱۵ ۲۱ و بامداد روز بعد ساعت ۰۱:۰۰ پخش می‌شود.