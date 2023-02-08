به گزارش خبرنگار مهر، بهمن جعفری امروز چهارشنبه در نشست با خبرنگاران در سخنانی با اشاره به سیاست گذاری و برنامه ریزی برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام تولیدی و صنعتی در لرستان، اظهار داشت: همه مجوزهای واحدهای معدنی و صنعتی در استان تلاش شده که در کوتاه‌ترین زمان صادر شوند.

وصول ۳۹ میلیارد حقوق دولتی از معادن

وی با اشاره به هویت بخشی تعداد زیادی از معادن در استان، عنوان کرد: ساماندهی حقوق دولتی معادن در استان یکی دیگر از اقدامات صورت گرفته بوده، در سال گذشته ۵.۲ میلیارد تومان وصول حقوق دولتی در این رابطه داشتیم و در ۱۰ ماهه سال جاری نیز بالغ بر ۳۹ میلیارد تومان وصول حقوق دولتی از معادن داشته‌ایم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه در راستای شفافیت واگذاری معادن در سال جاری دو بار مزایده عمومی برگزار کردیم و ماه آتی نیز یک مزایده دیگر برگزار خواهیم کرد، افزود: یکی از برنامه‌های در دستور کار بحث استفاده از پهپادها در راستای نقشه برداری معادنی بوده که خارج از محدوده‌ها فعالیت دارند، است.

جعفری با تاکید بر اینکه در راستای میزان استخراج از معادن در برخی مواقع تخلفاتی صورت می‌گیرد که نحوه رسیدگی به این استخراج‌ها سخت است، بیان داشت: وزارت صمت در کل کشور این تصمیم را گرفت که از پهبادها در رابطه با نقشه برداری از معادن استفاده شود.

نقشه‌برداری پهپادی از معادن

وی در ادامه با بیان اینکه در ابتدای سال ۱۴۰۲ این طرح عملیاتی خواهد شد، بیان داشت: این امر بر استخراج معادن و هم فعالیت‌های خارج از محدوده و همچنین محدوده‌های بلاتکلیف نظارت و بررسی خواهد داشت.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان با اشاره به فعالیت‌های ایمیدرو در لرستان، عنوان کرد: در این راستا یک پهنه تعریف شده و پس از بررسی این پهنه، به هفت زیر پهنه در راستای شناسایی و پیگیری مواد معدنی فلزی رسیدند.

جعفری با تاکید بر اینکه بالغ بر ۱۷ نوع ماده معدنی در لرستان شناسایی شده است، تصریح کرد: اکثر این مواد نیز، مواد معدنی غیر فلزی هستند که در سال جاری پروانه بهره برداری معدن و سنگ آهک در الیگودرز صادر شد و تا کنون نیز بالغ بر ۱۰ هزار تن استخراج داشته است.

وی، گفت: از هفت زیر پهنه یاد شده، چهار مورد در شهرستان الیگودرز و سه مورد نیز در شهرستان بروجرد قرار دارند، احتمال دارد که یکی از این مواد معدنی طلا باشد، باید اقدامات ژئوشیمی و ژئو فیزیک لازم در این رابطه صورت گیرد تا در نهایت مشخص شود که چه نوع ماده معدنی فلزی و چه میزان ذخیره داریم.

احداث جاده‌های دسترسی به معادن

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پروژه تولید کاغذ از سنگ شهرستان الیگودرز که از مصوبات سفر دولت به لرستان است، عنوان کرد: در سال جاری با توجه به پیگیری‌های صورت گرفته تأسیسات و… این پروژه تأمین شده و در مرحله خرید ماشین آلات و تجهیزات است.

جعفری، تصریح کرد: در این راستا پنج میلیون دلار حجم سرمایه گذاری این پروژه است، اقدامات لازم برای تأمین اعتبار در این رابطه صورت گرفته و سازنده ماشین آلات نیز در این راستا تعیین شده است.

وی با اشاره به پروژه آهک هیدارته پلدختر، گفت: این پروژه بالغ بر ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، بخش عمده‌ای از ماشین آلات و تجهیزات آن ساخته شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان در ادامه با اشاره به جاده‌های دسترسی به معادن استان، بیان داشت: در سال جاری ۱۱۴ میلیاردی راه دسترسی به معادن الیگودرز و همچنین معادن چگنی را داریم، در الیگودرز این پروژه استارت خورده و در چگنی نیز طی روزهای آتی به طول شش کیلومتر و اعتباری بالغ بر ۸۰ میلیارد تومان آغاز خواهد شد.

جعفری، بیان داشت: این امر در راستای بهبود فضای کسب و کار در حوزه معدن انجام می‌گیرد.