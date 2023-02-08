به گزارش خبرنگار مهر، نشست وزرای میراث فرهنگی و وزیر کشور با استانداران امروز در حاشیه نمایشگاه گردشگری و صنایع وابسته و نمایشگاه ملی صنایع دستی برگزار شد در این مراسم احمد وحیدی وزیر کشور در این مراسم گفت: دنیا می‌خواهد ما را منزوی کند و حقایق ناب کشور ما را وارونه نشان دهد.

وی افزود: تنها راه ما برای مقابله با این مساله گردشگری است. تا به حال نشنیده‌ام که کسی به ایران بیاید و با آزردگی خاطر از ایران برود. خیلی‌ها با یک تصور آمده و با تصور دیگری از ایران رفته‌اند.

وزیر کشور بیان داشت: آنها تبلیغات مسموم و دروغی به دنیا تحویل می‌دهند و مسئله‌ای پیدا می‌کنند تا دیگران را نسبت به انقلاب بدبین کنند. ما باید درسال ۱۴۰۴ حدود ۲۰ میلیون گردشگر داشته باشیم اما الان شاید یک میلیون گردشگر داریم باید کار جهشی کرد شما اگر ۲۰ میلیون گردشگر داشته باشید و هر کدام هزار دلار خرج کنند چقدر می‌شود؟ آیا این اتفاق دور از دسترس است؟

وی گفت: گردشگری دریا و کویر انواع مختلف گردشگری است. در این زمینه ظرفیت‌های زیادی داریم و اتفاقاً سرمایه گذار هم هست و می‌خواهند کار کنند چه در داخل کشور و چه در کشورهای حاشیه خلیج فارس که می‌خواهند در ایران سرمایه گذاری کنند.

وحیدی با اشاره به اینکه گردشگری بزرگترین رسانه برای کشور است، بیان داشت: ما باید نظام گردشگری را درست کنیم که گردشگران را از مبدا تحویل بگیریم و در مقصد تحویل بدهیم. این مدیریت یکپارچه باید تعریف شود و اصرار به تحقق آن کنیم.

وی گفت: هر استانی مشخص کند که چه عددی باید گردشگر جذب کند. اگر به تفاهم برسیم می‌شود هدف گذاری ما در این موضوع کمک بزرگی به حوزه معرفی ظرفیت‌های ایران بزرگ می‌کند. اگر در بین اینها در این زمینه یکپارچگی ایجاد شود استانداران می‌تواند با هم برنامه ریزی کنند که گردشگر از استان همجوار داشته باشند. در این میان گردشگری داخلی هم اهمیت دارد.

وزیر کشور گفت: یکی از مزیت‌های بزرگ ما اقوام است ارتباط آنها در گردشگری داخلی موجب انسجام اجتماعی می‌شود. وجود اقوام مزیت بزرگ است و تعامل بین آنها هم ضرورت بزرگی است.

وحیدی تاکید کرد: گردشگری می‌تواند خیلی از مسائل را تحت تأثیر قرار دهد. این دومین باری است که در خدمت وزارت میراث فرهنگی هستیم باید همت همه جانبه و منسجم وجود داشته باشد تا در حوزه گردشگری جهش بزرگی اتفاق بیفتد. یک همت باید به خرج داد که مسئله گردشگری به عنوان یکی از بزرگترین مزیت‌های ما تکان جدی بخورد.