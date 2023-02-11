گزارشی از اخراج جنجالی بازیکن ایران در اسپانیا/ طیبی طعمه شد!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتسال مایورکا پالما در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی اسپانیا با قبول شکست در ضربات پنالتی برابر خاین، از این رقابتها حذف شد. حسین طیبی کاپیتان تیم ملی فوتسال ایران که در پالما بازی می‌کند، در دقیقه ۱۵ این مسابقه با دریافت کارت زرد دوم از زمین اخراج شد و پالما دو دقیقه بعد گل تساوی (۱ - ۱) را دریافت کرد. این نتیجه تا پایان مسابقه ادامه داشت تا در نهایت پالما در ضربات پنالتی با نتیجه ۲ به ۴ شکست خورد.

اما دریافت کارت زرد دوم طیبی و اخراج او از زمین که معادلات مسابقه را تغییر داد، مورد اعتراض این بازیکن، سرمربی پالما و رسانه‌های جزیره مایورکا قرار گرفت.

مرور تصاویر این مسابقه نشان می‌دهد طیبی به شدت از تصمیم داور شوکه شده و اعتقاد دارد خطایی مرتکب نشده که مستحق دریافت کارت باشد.

طیبی که دریافت کارت زرد دوم را باور ندارد

طیبی که در دقیقه ۷ کارت زرد نخست خود را دریافت کرد، در دقیقه ۱۵ روی صحنه‌ای کارت گرفت که بنا بر ادعای سرمربی پالما، هیچ اتفاق خاصی در آن رخ نداده بود.

«آنتونیو وادیلو» سرمربی پالما با انتقاد از عملکرد داور مسابقه گفت: اخراج طیبی تعیین کننده بود زیرا خاین در زمانی که ما در شرایط ضعیف‌تری بودیم و یک بازیکن کمتر داشتیم گلزنی کرد.

وادیلو همچنین از داشتن یک فیلم اختصاصی خبر داد که در آن مشخص است طیبی مرتکب خطایی نشده و داور به اشتباه به او کارت داده است. سرمربی پالما گفت: ما فیلم ضبط شده‌ای را داریم که در دوربین تلویزیونی دیده نمی‌شود. در عمل شما چیزی نمی‌بینید.

وادیلو سپس از هشدار دادن به داوران بازی نسبت به تله‌ای که تیم خاین برای حسین طیبی گذاشته بود خبر داد و گفت: قبلاً به داوران هشدار داده بودیم که به دنبال اخراج طیبی هستند و «تابوردا» قرار است طیبی را تحریک کند. آنها در نهایت طعمه خود را گرفتند.

سرمربی پالما در پاسخ به این سئوال که چرا درخواست بازبینی صحنه خطا را نداده است، گفت: طبق مقررات، کارت زرد دوم را نمی‌توان با کمک داور ویدئویی بررسی کرد. در هر صورت فایده‌ای نداشت زیرا در تصاویر تلویزیونی وجود ندارد. ما که خودمان هم بازی را ضبط کرده‌ایم، فیلم آن صحنه را داریم.

ناراحتی طیبی روی نیمکت پالما بعد از اخراج

همچنین «ریویلوس» هم تیمی طیبی در پالما در مصاحبه پایان بازی از با دفاع از بازیکن ایرانی و تصمیم اشتباه در اخراج او گفت: طیبی می‌گوید هیچ کاری نکرده است.

علاوه بر این، وب سایت diariodemallorca که اخبار و رویدادهای ورزشی جزیره مایورکا را پوشش می‌دهد، اخراج طیبی را «سورئال» توصیف کرد و در گزارش خود یادآور شد کارت زرد دوم برای این بازیکن «باورنکردنی» بوده است. این رسانه اسپانیایی همچنین اعلام کرد که فقط داوران این صحنه را دیده‌اند و تصمیم به اخراج بازیکن شماره ۱۵ پالما به سختی قابل درک است.