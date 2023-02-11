  1. استانها
  2. البرز
۲۲ بهمن ۱۴۰۱، ۱۳:۴۸

در کرج؛

قطعنامه پایانی راهپیمایی ۲۲ بهمن البرز قرائت شد

قطعنامه پایانی راهپیمایی ۲۲ بهمن البرز قرائت شد

کرج- قطعنامه پایانی راهپیمایی ۲۲ بهمن استان البرز در کرج قرائت شد.

به گزارش خبرنگار مهر، قطعنامه پایانی راهپیمایی ۲۲ بهمن استان البرز در کرج قرائت شد. متن این قطعنامه به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

الحَمدُ لِلَّهِ الَّذی هَدانا لِهذا وَما کُنّا لِنَهتَدِیَ لَولا أَن هَدانَا اللَّهُ (سوره اعراف / آیه ۴۳)

حمد و سپاس خداوند سبحان، که قرآن مبین را روشنگر مسیر ما و نعمت عظیم پیامبر رحمت و اهل بیت عصمت و طهارت (ع) را راهنمای گذر از ظلماتِ جهل و ضلال قرار داد تا با اعتصام به حبل متین و توسل به هادیان وحی، حیات طیبه و زندگی مطلوب را که همان قرب به ساحت ربوبی و موجب سعادت انسان است محقق سازیم.

شکر بی‌پایان که در دوران اوج جهالت مدرن و اِمتلاء جهان از نظامات کفر و شرک و استبداد، توفیق حضور در عصر خمینی بزرگ، احیاگر اسلام ناب، و بیدارگر انسان غوطه‌ور در معصیت و گناه را نصیبمان کرد و بزرگ مردی از مکتب آن پیر فرزانه، که شمع وجودش، چون شمسی فروزان، گرمابخش وجود محرومان و پابرهنگان، و کوثر وجودش در زعامت، ولی امر مسلمین جهان، موجب اقتدار روزافزون ایران اسلامی و مایه یأس و ناامیدی اردوگاه استکبار گشت و مکتب حیات بخش اسلام ناب که در زنگارهای جهالت تاریخ، گرفتار تفسیرهای غلط و برداشت‌های ناروا و بعضاً هدفدار گشته بود با هدایت پیر روشن ضمیر و امروز با رهبری، ولی امر مسلمین جهان حیاتی دوباره یافته و تداوم افتخارآفرین انقلاب اسلامی و صلح و امنیت پایدار امروز ایران را وامدار سلحشوری‌ها، مجاهدت‌ها و ایثارگری‌های شهدای دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم بخصوص سردار دل‌ها شهید حاج قاسم سلیمانی، شهدای سلامت، شهدای امنیت و صبر و استقامت خانواده آنان دانسته و بر این باوریم که در گام دوم انقلاب، پایه‌های نوین تمدن بزرگ اسلامی با ابتناء بر گفتمان بی‌بدیل سعادت و هویت بخش انتظار موعود، پی‌ریزی می‌گردد.

اینک در سالگرد پیروزی ظفرمند انقلاب اسلامی با شعار «ایران استوار، ۴۴ سال افتخار» در پایان راهپیمایی سراسری و پرشکوه امروز که تبلور عزم راسخ و وحدت کلمه و همدلی ملت مسلمان ایران است با ندای بلند 'الله اکبر، خامنه‌ای رهبر" اعلام می‌داریم:

۱. ما ملت ولایتمدار، ولایت فقیه که بزرگترین میراث گران‌بهای امام خمینی (ره) است و امروز بیش از هر زمان دیگر، نور وجودش برای شیاطین، خفاشان و اصحاب ظلمت و جهل سخت و دشوار است را رکن رکین انقلاب اسلامی و ضامن ثبات و تعالی نظام جمهوری اسلامی دانسته و کوثر وجود حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) را نعمتی بزرگ برای جهان اسلام می‌دانیم و امروز به همه کسانی که با تحلیل‌های غلط و بن بست‌های فکری ناشی از لجاجت بدنبال تضعیف نظام یا برهم زدن استحکام درونی و صفوف ملت ایران هستند؛ اعلام می‌کنیم یکپارچگی، اتحاد، انسجام، وحدت ملی و همدلی تمامی اقشار و گروه‌ها و همراهی همه اقوام و ادیان کشور، وظیفه شرعی و انقلابی و مهمترین راهبرد ما برای شکست دشمن می‌باشد.

۲. ما ملت مؤمن و معتقد به قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت به سران استکبار و مدعیان پنهان شده در ورای الفاظ نخ‌نما و پوشالی آزادی عقیده و آزادی بیان که در هراس از گسترش نورانیت قرآن، اسلام ستیزی و اسلام هراسی را راهبرد دشمنی خود قرار داده و با استخدام دست‌های آلوده و نفس‌های ناپاک به ساحت مقدس قرآن جسارت و اهانت می‌کنند، اعلام می‌نمائیم امروز حقانیت کتاب آسمانی قرآن مبین، برای انسان غربی سرگشته از مکاتب دست‌ساز بشری که تشنه اخلاق و معنویت است بیش از پیش روشن شده و دیر نخواهد بود که ندای ملکوتی آن درتمامی سپهر گیتی طنین انداز و تشنه کامان معنویت و اخلاق، فوج فوج رو به سوی این کلام آسمانی خواهند آورد.

۳. ما ملت حق‌شناس رویکرد رهبر حکیم انقلاب اسلامی که از ابتدای فتنه سیاه حساب افراد فریب‌خورده و هیجان‌زده را از سازمان‌دهندگان آشوب و اغتشاش جدا دانستند و اکنون نیز در سالروز پیروزی انقلاب اسلامی به تبعیت از سیره پیامبران و ائمه و از موضع قدرت نظام اسلامی با عفو و تخفیف مجازات جمع قابل توجهی از متهمان و محکومان حوادث اخیر موافقت و جلوه‌ی دیگری از رویکرد محبت‌آمیز و پدرانه خویش را به‌نمایش گذاشتند، با جان و دل ارج نهاده و از تمامی دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی می‌خواهیم بازسازی انقلابی و ترمیم اجتماعی و تقویت ذهنیت جامعه خصوصاً جوانان و نوجوانان را مهمترین راهبرد فرهنگی خود قرار داده و با تبیین درست و ارائه جذاب حقایق انقلاب، جوانان را از غلطیدن در دام‌های جریانات فکری معاند و طراحی‌های سرویس‌های جاسوسی بیگانه مصون نمایند.

۴. ما مردم با ایمان و غیور ایران اسلامی، دیرزمانی است که به تقابل و نگاه ویرانگر، تحقیرکننده، و مستهجن فرهنگ غرب به زن و نتایج هولناک آن در نسبت به نگاه عزت‌بخش، مترقی و اصیل اسلامی و فضای کم‌نظیر ایجاد شده برای رشد و تعالی دختران و زنان در ساحت‌های مختلف علمی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی آگاهیم و نیک می‌دانیم احترام به قانون حجاب و رعایت پوشش مناسب، موجب امنیت روانی و اجتماعی جامعه بوده؛ استحکام خانواده را درپی خواهد داشت لذا از مسئولین کشور می‌خواهیم با تدابیر مناسب، مانع از اجرای نقشه‌های شوم دشمن و مخدوش‌شدن کرامت و ارزش‌های متعالی زنان ایرانی شوند.

۵. امروز جبهه شیطان به سرکردگی آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی در یک جنگ بزرگ ترکیبیِ بسیار پیچیده و با استفاده از امپراتوری رسانه‌ای خود در صدد کمرنگ کردن عناصر ماندگاری انقلاب است و با استفاده از تحریف، تشکیک در مبانی اعتقادی و کتمان دستاوردهای نظام و حمایت از جنایتکارانی که کارنامه شوم آنان، مملو از جنایت در حق ملت ایران است و با دروغ و وارونه سازی حقایق، بدنبال ایجاد ناامیدی، بی ثباتی و دو قطبی سازی و مخدوش کردن مرزبندی با دشمنان و نهایتاً از بین بردن یکپارچگی ایران اسلامی است، لذا از تمامی عناصر فکر، فرهنگ و اندیشه و اصحاب سخن و قلم می‌خواهیم ضمن توجه به راهبرد جهاد تبیین و بیان حقایق ناب و زلال فرهنگ و ارزش‌های اسلامی، توطئه‌های شوم دشمن را نقش برآب سازند.

۶. ما در این روز مقدس و با نمایشی از وحدت و همبستگی خود با اقتدار و آمادگی کامل خطاب به مجامع بین‌المللی و دول خارجی اعلام می‌داریم، گسیل یک مشت ضد انقلاب اجیر شده با همراهی بازوهای رسانه‌ای تروریست‌ها و میدان دادن به آن‌ها از تورنتو تا برلین با رنگ و لعاب حمایت از مردم را بر نمی‌تابیم و به کشورهای اروپایی هشدار می‌دهیم در تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مرتکب اشتباه تاریخی نشوند چرا که ما آن را به‌مثابه اعلام جنگ علیه ملت ایران تلقی می‌نمائیم و در آن صورت باید سپاه را در تنگه‌های راهبردی و عرصه‌های دشوار ملاقات نمائید.

۷. ما ضمن حمایت کامل از دولت محترم و خدمتگزاران صدیق و پرتلاش نظام مقدس جمهوری اسلامی، انتظار داریم به‌پاس این همه وفاداری و حمایت همه جانبه مردم، با اتخاذ تدابیر مناسب و انجام اقدامات اساسی، تنگناها و فشارهای معیشتی این ملت عزیز را مرتفع نمایند.

۸. ما ملت بصیر و انقلابی ضمن اعلام حقانیت جبهه مقاومت و لزوم دفاع و حمایت از مردم مظلوم فلسطین، لبنان، سوریه، یمن بر تقویت عمق راهبردی نظام جمهوری اسلامی تاکید می‌نمائیم.

در پایان ضمن اظهار همدردی با زلزله‌زدگان عزیز شهرستان خوی؛ حادثه تلخ و مصیبت‌بار وقوع زلزله در دو کشور همسایه و هم کیش را به مردم سوریه و ترکیه تسلیت گفته از تمامی ملت‌ها و دولت‌ها بخصوص کشورهای اسلامی می‌خواهیم با امداد و کمک از آلام و درد آن‌ها کاسته و وظیفه انسانی و اسلامی خویش را ادا نمایند.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

شنبه ۲۲ بهمن ماه سال ۱۴۰۱

مصادف با ۲۰ رجب ۱۴۴۴ و ۱۱ فوریه ۲۰۲۳

کد مطلب 5706651

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها