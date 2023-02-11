قطعنامه پایانی راهپیمایی ۲۲ بهمن البرز قرائت شد

به گزارش خبرنگار مهر، قطعنامه پایانی راهپیمایی ۲۲ بهمن استان البرز در کرج قرائت شد. متن این قطعنامه به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
الحَمدُ لِلَّهِ الَّذی هَدانا لِهذا وَما کُنّا لِنَهتَدِیَ لَولا أَن هَدانَا اللَّهُ (سوره اعراف / آیه ۴۳)
حمد و سپاس خداوند سبحان، که قرآن مبین را روشنگر مسیر ما و نعمت عظیم پیامبر رحمت و اهل بیت عصمت و طهارت (ع) را راهنمای گذر از ظلماتِ جهل و ضلال قرار داد تا با اعتصام به حبل متین و توسل به هادیان وحی، حیات طیبه و زندگی مطلوب را که همان قرب به ساحت ربوبی و موجب سعادت انسان است محقق سازیم.
شکر بیپایان که در دوران اوج جهالت مدرن و اِمتلاء جهان از نظامات کفر و شرک و استبداد، توفیق حضور در عصر خمینی بزرگ، احیاگر اسلام ناب، و بیدارگر انسان غوطهور در معصیت و گناه را نصیبمان کرد و بزرگ مردی از مکتب آن پیر فرزانه، که شمع وجودش، چون شمسی فروزان، گرمابخش وجود محرومان و پابرهنگان، و کوثر وجودش در زعامت، ولی امر مسلمین جهان، موجب اقتدار روزافزون ایران اسلامی و مایه یأس و ناامیدی اردوگاه استکبار گشت و مکتب حیات بخش اسلام ناب که در زنگارهای جهالت تاریخ، گرفتار تفسیرهای غلط و برداشتهای ناروا و بعضاً هدفدار گشته بود با هدایت پیر روشن ضمیر و امروز با رهبری، ولی امر مسلمین جهان حیاتی دوباره یافته و تداوم افتخارآفرین انقلاب اسلامی و صلح و امنیت پایدار امروز ایران را وامدار سلحشوریها، مجاهدتها و ایثارگریهای شهدای دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم بخصوص سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی، شهدای سلامت، شهدای امنیت و صبر و استقامت خانواده آنان دانسته و بر این باوریم که در گام دوم انقلاب، پایههای نوین تمدن بزرگ اسلامی با ابتناء بر گفتمان بیبدیل سعادت و هویت بخش انتظار موعود، پیریزی میگردد.
اینک در سالگرد پیروزی ظفرمند انقلاب اسلامی با شعار «ایران استوار، ۴۴ سال افتخار» در پایان راهپیمایی سراسری و پرشکوه امروز که تبلور عزم راسخ و وحدت کلمه و همدلی ملت مسلمان ایران است با ندای بلند 'الله اکبر، خامنهای رهبر" اعلام میداریم:
۱. ما ملت ولایتمدار، ولایت فقیه که بزرگترین میراث گرانبهای امام خمینی (ره) است و امروز بیش از هر زمان دیگر، نور وجودش برای شیاطین، خفاشان و اصحاب ظلمت و جهل سخت و دشوار است را رکن رکین انقلاب اسلامی و ضامن ثبات و تعالی نظام جمهوری اسلامی دانسته و کوثر وجود حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای (مدظلهالعالی) را نعمتی بزرگ برای جهان اسلام میدانیم و امروز به همه کسانی که با تحلیلهای غلط و بن بستهای فکری ناشی از لجاجت بدنبال تضعیف نظام یا برهم زدن استحکام درونی و صفوف ملت ایران هستند؛ اعلام میکنیم یکپارچگی، اتحاد، انسجام، وحدت ملی و همدلی تمامی اقشار و گروهها و همراهی همه اقوام و ادیان کشور، وظیفه شرعی و انقلابی و مهمترین راهبرد ما برای شکست دشمن میباشد.
۲. ما ملت مؤمن و معتقد به قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت به سران استکبار و مدعیان پنهان شده در ورای الفاظ نخنما و پوشالی آزادی عقیده و آزادی بیان که در هراس از گسترش نورانیت قرآن، اسلام ستیزی و اسلام هراسی را راهبرد دشمنی خود قرار داده و با استخدام دستهای آلوده و نفسهای ناپاک به ساحت مقدس قرآن جسارت و اهانت میکنند، اعلام مینمائیم امروز حقانیت کتاب آسمانی قرآن مبین، برای انسان غربی سرگشته از مکاتب دستساز بشری که تشنه اخلاق و معنویت است بیش از پیش روشن شده و دیر نخواهد بود که ندای ملکوتی آن درتمامی سپهر گیتی طنین انداز و تشنه کامان معنویت و اخلاق، فوج فوج رو به سوی این کلام آسمانی خواهند آورد.
۳. ما ملت حقشناس رویکرد رهبر حکیم انقلاب اسلامی که از ابتدای فتنه سیاه حساب افراد فریبخورده و هیجانزده را از سازماندهندگان آشوب و اغتشاش جدا دانستند و اکنون نیز در سالروز پیروزی انقلاب اسلامی به تبعیت از سیره پیامبران و ائمه و از موضع قدرت نظام اسلامی با عفو و تخفیف مجازات جمع قابل توجهی از متهمان و محکومان حوادث اخیر موافقت و جلوهی دیگری از رویکرد محبتآمیز و پدرانه خویش را بهنمایش گذاشتند، با جان و دل ارج نهاده و از تمامی دستگاهها و نهادهای فرهنگی میخواهیم بازسازی انقلابی و ترمیم اجتماعی و تقویت ذهنیت جامعه خصوصاً جوانان و نوجوانان را مهمترین راهبرد فرهنگی خود قرار داده و با تبیین درست و ارائه جذاب حقایق انقلاب، جوانان را از غلطیدن در دامهای جریانات فکری معاند و طراحیهای سرویسهای جاسوسی بیگانه مصون نمایند.
۴. ما مردم با ایمان و غیور ایران اسلامی، دیرزمانی است که به تقابل و نگاه ویرانگر، تحقیرکننده، و مستهجن فرهنگ غرب به زن و نتایج هولناک آن در نسبت به نگاه عزتبخش، مترقی و اصیل اسلامی و فضای کمنظیر ایجاد شده برای رشد و تعالی دختران و زنان در ساحتهای مختلف علمی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی آگاهیم و نیک میدانیم احترام به قانون حجاب و رعایت پوشش مناسب، موجب امنیت روانی و اجتماعی جامعه بوده؛ استحکام خانواده را درپی خواهد داشت لذا از مسئولین کشور میخواهیم با تدابیر مناسب، مانع از اجرای نقشههای شوم دشمن و مخدوششدن کرامت و ارزشهای متعالی زنان ایرانی شوند.
۵. امروز جبهه شیطان به سرکردگی آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی در یک جنگ بزرگ ترکیبیِ بسیار پیچیده و با استفاده از امپراتوری رسانهای خود در صدد کمرنگ کردن عناصر ماندگاری انقلاب است و با استفاده از تحریف، تشکیک در مبانی اعتقادی و کتمان دستاوردهای نظام و حمایت از جنایتکارانی که کارنامه شوم آنان، مملو از جنایت در حق ملت ایران است و با دروغ و وارونه سازی حقایق، بدنبال ایجاد ناامیدی، بی ثباتی و دو قطبی سازی و مخدوش کردن مرزبندی با دشمنان و نهایتاً از بین بردن یکپارچگی ایران اسلامی است، لذا از تمامی عناصر فکر، فرهنگ و اندیشه و اصحاب سخن و قلم میخواهیم ضمن توجه به راهبرد جهاد تبیین و بیان حقایق ناب و زلال فرهنگ و ارزشهای اسلامی، توطئههای شوم دشمن را نقش برآب سازند.
۶. ما در این روز مقدس و با نمایشی از وحدت و همبستگی خود با اقتدار و آمادگی کامل خطاب به مجامع بینالمللی و دول خارجی اعلام میداریم، گسیل یک مشت ضد انقلاب اجیر شده با همراهی بازوهای رسانهای تروریستها و میدان دادن به آنها از تورنتو تا برلین با رنگ و لعاب حمایت از مردم را بر نمیتابیم و به کشورهای اروپایی هشدار میدهیم در تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مرتکب اشتباه تاریخی نشوند چرا که ما آن را بهمثابه اعلام جنگ علیه ملت ایران تلقی مینمائیم و در آن صورت باید سپاه را در تنگههای راهبردی و عرصههای دشوار ملاقات نمائید.
۷. ما ضمن حمایت کامل از دولت محترم و خدمتگزاران صدیق و پرتلاش نظام مقدس جمهوری اسلامی، انتظار داریم بهپاس این همه وفاداری و حمایت همه جانبه مردم، با اتخاذ تدابیر مناسب و انجام اقدامات اساسی، تنگناها و فشارهای معیشتی این ملت عزیز را مرتفع نمایند.
۸. ما ملت بصیر و انقلابی ضمن اعلام حقانیت جبهه مقاومت و لزوم دفاع و حمایت از مردم مظلوم فلسطین، لبنان، سوریه، یمن بر تقویت عمق راهبردی نظام جمهوری اسلامی تاکید مینمائیم.
در پایان ضمن اظهار همدردی با زلزلهزدگان عزیز شهرستان خوی؛ حادثه تلخ و مصیبتبار وقوع زلزله در دو کشور همسایه و هم کیش را به مردم سوریه و ترکیه تسلیت گفته از تمامی ملتها و دولتها بخصوص کشورهای اسلامی میخواهیم با امداد و کمک از آلام و درد آنها کاسته و وظیفه انسانی و اسلامی خویش را ادا نمایند.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
شنبه ۲۲ بهمن ماه سال ۱۴۰۱
مصادف با ۲۰ رجب ۱۴۴۴ و ۱۱ فوریه ۲۰۲۳
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