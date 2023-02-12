ابتلای ۱۴۰ نفر به سرطان به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر در آذربایجان شرقی

محمدرضا جمشیدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص بیماری سرطان اظهار کرد: طبق مستندات و آمارهای موجود به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۱۴۰ نفر از جمعیت آذربایجان شرقی به سرطان مبتلا هستند، البته این مستندات چندان دقیق نیست و تعداد قطعاً بالاتر از آن است.

وی ادامه داد: اگر نهاد یا انجمنی برای سرطان باشد، ما هم اقدامات خود را به راحتی می‌توانیم انجام دهیم اما تاکنون متولی برای تشکیل آن نبوده؛ بنابراین تشکیل نشده است.

وی افزود: اگر به پیشگیری از سرطان اهمیت داده شود، به درمان نیاز نداشته و هزینه بالایی هم صرف نمی‌شود، باید آموزش‌های درست و آگاهی انجام شود تا دیگر به درمان‌های پیشرفته هم نیاز نداشته باشیم، پیشگیری به آموزش نیاز دارد و آموزش هم از مدارس ابتدایی باید آغاز شود.

جمشیدی با بیان اینکه اگر با این وضعیت سرطان پیش رود، در آینده وضعیت کشور ما نسبت به جامعه جهانی بسیار بغرنج‌تر خواهد بود، خاطرنشان کرد: مرکز تشخیص و پیشگیری زود هنگام سرطان اخیراً در استان فعال شده و چند مرکز هم در بیمارستان‌های الزهرا (س)، ولیعصر (عج) و امام رضا (ع) راه‌اندازی شده است.

وی اضافه کرد: اگر شتاب دهنده‌ها، دستگاه‌های کافی و امکانات لازم فراهم باشد کار ما راحت‌تر می‌شود، دستگاه‌ها اکثراً قدیمی هستند و از دستگاه‌های پیشرفته استفاده نمی‌کنیم و چندان به این حوزه توجهی نمی‌شود البته تحریم هم بی‌تاثیر نبوده است و نقش مهمی در عدم بهره‌مندی از تجهیزات کافی دارد.

وی در رابطه با شعار هفته سرطان نیز گفت: شعار هفته سرطان «فاصله را کم کنیم» بود که منظور آن راه‌های شناسایی، درمان و امکانات موجود است که با مهیا کردن تسهیلات و امکانات لازم سریع‌تر تشخیص داده شود؛ سلول‌های سرطانی در اثر رشد نامتعادل و بی‌رویه ایجاد می‌شوند اگر زود تشخیص داده شوند زودتر درمان می‌شوند اما با افزایش فاصله، درمان هم نتیجه بخش نخواهد بود.

مدیر اداره پیوند و درمان بیماری‌های معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز ادامه داد: بسیاری از افراد حتی از نام سرطان هم می‌ترسند اما باید این عقاید را برطرف کنیم، همه سرطان‌ها کشنده نیستند سرطان هم مانند بیماری‌های دیگر است، اگر آگاهی باشد و استرس و فشار روانی به بیمار وارد نشود، می‌توان درمان کرد؛ فرد مبتلا را باید همراهی و کمک کرد.

وی با اشاره به تسهیلات تعلق یافته به بیماران سرطانی یادآور شد: تسهیلات مالی برای بیماران سرطانی داده می‌شود، با بانک مهر توافق کرده و برای بیماران خاص و صعب‌العلاج وام داده می‌شود که در عرض یک ماه ۲۰۰۰ نفر معرفی شده‌اند، از طرفی صندوق بیمه تحت پوشش سامانه شهروندی تشکیل نیز شده که متولی امر بیمه سلامت است و برای بیماران خاص در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: برنامه تسکینی و حمایتی هم داریم که در بیمارستان امام رضا (ع) بخشی برای آن در نظر گرفته شده است چراکه سرطان علاوه بر شیمی‌درمانی، درد و عوارض دیگری هم دارد؛ بنابراین از نظر روانی به بیماران مشاوره داده می‌شود و دیگر درمان‌ها به جز شیمی درمانی تحت پوشش قرار می‌گیرند.

جمشیدی متذکر شد: زنان بالای ۳۰ سال باید آگاهی داشته باشند و برای جلوگیری از سرطان سینه و رحم غربالگری شوند مردان بالای ۵۰ سال نیز برای سرطان پروستات باید به طور منظم آزمایش دهند و منتظر عوارض و علائم نباشند چراکه امکانات تشخیصی و غربالگری آنها در بیمارستان‌ها و مراکز بهداشت فراهم شده است.

وی با تاکید بر اینکه داروهای گیاهی مؤثر هستند اما باید در کنار آن داروهای شیمیایی نیز مصرف شوند و از درمان پزشکی غافل نشد، گفت: بسیاری از سرطان‌ها ناشی از تغذیه نامناسب و چاقی است که توجهی به فرهنگ سازی و آگاهی از راه‌های پیشگیری از سرطان نشده است به‌عنوان مثال غذاهای مضر را رسانه‌ها تبلیغ می‌کنند اما توجهی به غذاهای سالم نمی‌شود.

وی افزود: قرار گرفتن در محیط‌های ناسالم نیز مؤثر است به‌عنوان نمونه کارخانه‌ای که در نزدیکی ماده آزبست قرار دارد، سرطان‌زا است و باید حاکمیت توجه بیش از پیش به رژیم‌های غذایی و تسهیلات در نظر گرفته برای آنها داشته باشد.

مدیر اداره پیوند و درمان بیماری‌های معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز اضافه کرد: آلودگی هوا هم نقش بسیاری در بروز سرطان‌ها دارد و گرد و خاک، مازوت سوزی و دودهای آلاینده کارخانه‌ها نیز بسیار مؤثر هستند البته اشعه ماورا بنفش هم در بروز سرطان پوست مؤثر است و در جهت جلوگیری از آن باید از کرم‌های ضدآفتاب و عینک‌های آفتابی استفاده کرد.

وی در پایان تاکید کرد: در مردان سرطان گوارش اعم از روده، معده، مثانه و پروستات و در زنان نیز سرطان رحم و سینه شیوع بالایی دارند و پس از بیماری‌های قلبی و عروقی دومین عامل مرگ، سرطان است.