حضور میلیونی مردم در راهپیمایی توطئه های رنگین دشمنان راباطل کرد

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله سلگی صبح یکشنبه در نشست فعالان فرهنگی استان با اشاره به حضور حماسی و میلیونی مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال گفت: ملت ایران در راهپیمایی میلیونی جشن انقلاب بر جمهوریت و اسلامیت نظام مهر تأیید زد.

سلگی با تاکید بر جلوه دینی انقلاب اسلامی افزود: مردم به عنوان محور و پایه این انقلاب حرکت نظام بر بستر آموزه‌های دینی و ولایی را برای چندمین بار تأیید کردند.

وی حضور کم نظیر و باشکوه مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال را پرمعنا و نشانه سرزندگی و نشاط انقلاب اسلامی دانست و افزود: انقلاب اسلامی جهان شمول و واجد انگاره‌های معنوی بی پایان است.

این مسئول سیاسی با اشاره به فتنه انگیزی چند ماهه اخیر دشمنان در کشور افزود: راهپیمایی شورانگیز و میلیونی مردم در ۲۲ بهمن، باطل السحر تمامی توطئه و فتنه‌های رنگین استکبار و متحدان آن علیه انقلاب اسلامی بود.

سلگی با بیان اینکه مردم صحنه‌های غرور انگیز و عزت آفرینی را در ۲۲ بهمن امسال خلق کردند افزود: این صحنه‌ها به زیبایی پیوند عمیق مردم با آرمان‌های نظام اسلامی را به تصویر کشید.

معاون استاندار مازندران راهپیمایی روز جشن انقلاب را اتمام حجت مردم ارزیابی کرد وافزود: مسئولان باید با افزایش خدمت رسانی مخلصانه و جهادی پاسخ درخوری به این حضور حماسی و شعف انگیز بدهند.

وی اظهار کرد: انقلاب اسلامی علی رغم کینه توزی معاندان و بدخواهان الهام بخش، پرفروغ و حیات آن جاودانه است.

سلگی با اشاره به بی اثر بودن دشمنی‌های استکبار علیه انقلاب افزود: مظهر استکبار و اذنابش باید پیام صریح و روشن راهپیمایی میلیونی مردم ایران در ۲۲ بهمن را دریافت کنند.

معاون سیاسی، امنیتی استاندار مازندران با بیان اینکه یکی از جلوه‌های الهی نظام اسلامی در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال نمایان شد افزود: تداوم راه عزت آفرین انقلاب اسلامی نیازمند اراده‌های ایمانی و عزم قاطع و جهادی مسئولان و پشتیبانی علی الدوام مردم است.

سلگی تصریح کرد: انقلاب اسلامی در ۴۴ سالگی حیات پرثمرش همچنان درخشان و مایه مباهات دوستداران و زجر بی پایان استکبار و استعمار است.