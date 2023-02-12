نگاه ویژه دولت به اعتبارات فرهنگی در بودجه سال آینده

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی شنبه شب در دیدار با استاندار خراسان جنوبی با اشاره به حضور حداکثری مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن، بیان کرد: این وفاداری، صمیمیت و صفای مردم خراسان جنوبی را به دولت هم منتقل خواهم کرد.

وی با اشاره به توطئه‌های دشمن علیه انقلاب بیان کرد: در جنگ رسانه‌ای تمام عیار دشمن، بزرگنمایی اتفاقات را داریم که با روایت اول و انتشار به موقع اخبار، موفق نخواهد بود.

حسینی با تاکید بر اینکه ارتقا سطح سواد رسانه‌ای مدیران، وزرا، نمایندگان و غیره مورد تأکید است، اظهار کرد: اینکه ما نسبت به انتشار اخبار به موقع و بدون وقفه اقدام کنیم، فرصت سو استفاده را از دیگران می‌گیریم.

معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه باید از ظرفیت فضای مجازی برای انتقال اطلاعات حداکثر استفاده را ببریم، گفت: همچنین با بهره برداری از ظرفیت هنر به خوبی می‌توانیم نسبت به انعکاس دستاوردهای نظام و دولت اقدام کنیم.

وی بر ضرورت لحاظ شدن پیوست رسانه‌ای برای همه برنامه‌های عمرانی و فرهنگی دستگاه‌ها تأکید کرد و افزود: اعتبارات فرهنگی در بودجه سال آینده ویژه‌تر دیده می‌شوند.

حسینی با بیان اینکه به طور ویژه پیگیر مسائل استان خراسان جنوبی خواهم بود، افزود: تسهیل شرایط و ایجاد جاذبه بهترین راهکار برای ترغیب سرمایه گذاران بوده که اقدامات استان برای جذب سرمایه گذار قابل تحسین است.