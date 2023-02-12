راهپیمایی ۲۲ بهمن در کرمانشاه با شکوه تمام برگزار شد

آیت الله مصطفی علما در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه با شکوه و بی نظیر بود.

وی افزود: حضور اقشار مختلف مردم اعم از آقایان، بانوان، کودکان و نوجوانان و دهه هشاد و نودی ها نشان دهنده حمایت مردم از نظام انقلاب اسلامی و ولایت فقیه است.

امام جمعه کرمانشاه تصریح کرد: حضور میلیونی مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن نشان دهنده پشتوانه مردمی انقلاب اسلامی است.

علما خاطر نشان کرد: همین حضور پرشور و میلیونی اقشار مختلف مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن و صحنه‌های مختلف سبب ناامیدی و عصبانیت بیشتر دشمنان می‌شود.