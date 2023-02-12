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۲۳ بهمن ۱۴۰۱، ۹:۲۵

امام جمعه کرمانشاه:

راهپیمایی ۲۲ بهمن در کرمانشاه با شکوه تمام برگزار شد

راهپیمایی ۲۲ بهمن در کرمانشاه با شکوه تمام برگزار شد

کرمانشاه- امام جمعه کرمانشاه با اشاره به حضور با پرشور مردم در یوم الله ۲۲ بهمن، گفت: راهپیمایی ۲۲ بهمن در کرمانشاه با شکوه تمام برگزار شد.

آیت الله مصطفی علما در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه با شکوه و بی نظیر بود.

وی افزود: حضور اقشار مختلف مردم اعم از آقایان، بانوان، کودکان و نوجوانان و دهه هشاد و نودی ها نشان دهنده حمایت مردم از نظام انقلاب اسلامی و ولایت فقیه است.

امام جمعه کرمانشاه تصریح کرد: حضور میلیونی مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن نشان دهنده پشتوانه مردمی انقلاب اسلامی است.

علما خاطر نشان کرد: همین حضور پرشور و میلیونی اقشار مختلف مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن و صحنه‌های مختلف سبب ناامیدی و عصبانیت بیشتر دشمنان می‌شود.

کد مطلب 5707196

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