جنگ بقا در مسجدسلیمان/ نفتی های خوزستان در لبه پرتگاه

به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای فوتبال صنعتنفت آبادان و نفت مسجدسلیمان در حالی به مصاف هم میروند که ۲ تیم نفتی خوزستانی نگاه ویژهای برای برد و افزایش شانس بقا در لیگ برتر دارند.
در دیداری از هفته بیستم لیگ برتر تیمهای فوتبال صنعتنفت آبادان و نفت مسجدسلیمان در حالی سهشنبه ۲۵ بهمن ماه در مسجدسلیمان به مصاف هم میروند که هر ۲ تیم خوزستانی برای ماندن در لیگ برتر سه امتیاز این دیدار را بیشتر از گذشته نیاز دارند.
این بازی در حالی برگزار میشود که شرایط برای ۲ تیم در بازی هفته گذشته برابر سرخابیهای پایتخت یکسان بود.
تیم صنعتنفت در بازی گذشته برابر میهمان خود پرسپولیس تهران تن به شکست خانگی ۲ بر یک داد و در آن سوی میدان نیز تیم نفت مسجدسلیمان برابر میزبانش خود استقلال تهران تن به شکست خارج از خانه داد.
۲ تیم خوزستانی در کنار تیمهای مس کرمان، ذوب آهن اصفهان و پیکان تهران از تیمهای پایین جدول ردهبندی لیگ برتر هستند و به شدت خطر سقوط را احساس میکنند و این دیدار حکم بازی ۶ امتیازی را دارد، زیرا تیم پیروز تا حدودی امیدوار به بقا در لیگ خواهد شد.
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