نیاز کشور به سرم انسانی خون بند ناف تامین شد

دکتر رضا مقدسعلی مدیر یک شرکت فناور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در این شرکت موفق شدیم سرم خون بند ناف انسانی را برای کشت سلولی بصورت تجاری تولید کنیم، گفت: سرم خون بند ناف انسان از زبالههای زایمانی تهیه میشود و مملو از فاکتورهای رشد و پروتئینهای مغذی جهت تکثیر سلولها است و بدلیل منبع انسانی ایمن تر از نمونه حیوانی بوده از این رو تولید سرم برای کشت سلولی از منبع انسانی بهتر از منبع حیوانی خواهد بود.
مقدسعلی گفت: تاکنون این محصول بصورت تجاری توسط شرکتهای داخلی به بازار عرضه نشده بود و بدلیل هزینههای بالای خرید آن و مشکلات انتقال آن از خارج کشور تصمیم گرفتیم این محصول را در مرحله اول جهت استفاده بعنوان مکملهای محیط کشت سلولی تولید کنیم.
وی با اشاره به مزیت این محصول گفت: سرم خون بند ناف انسانی بعنوان یک محصول بیولوژیکی راهبردی، سالانه باعث جلوگیری از خروج منابع ارزی زیادی میشود و محصول بسیار کلیدی و با ارزشی برای تحقیقات و تولید محصولات سلول درمانی و پزشکی بازساختی است.
مدیر شرکت دانش بنیان افزود: این سرم از زباله زایمانی بدست میآید که بعد از تولد نوزاد دور ریخته میشود و امروزه در دنیا از این محصول جهت تولید فرآوردههای مختلف دارویی با هدف ترمیم و جوان سازی از جمله قطرههای چشمی و کرمهای پوستی استفاده میشود.
وی با اشاره به همکاری این شرکت دانش بنیان با دانشگاههای علوم پزشکی برخی استانها برای تولید بیشتر سرم گفت: طبق توافقاتی که داشتیم قرار است این محصول در سبزوار، تبریز و مشهد با همکاری این شرکت تولید شود و در برنامه داریم که با استانهای گلستان، لرستان و تهران نیز همکاریهایی داشته باشیم.
مدیر این شرکت فناور با بیان اینکه تاکنون نمونههای سرم انسانی حاصل از خون بند ناف تجاری نشده، گفت: با توجه به نیاز روز افزون به این سرم، لازم است که در مقیاس انبوه به تولید برسد لذا در صدد برآمدیم تا بخشی از نیاز کشور به این سرم را در این شرکت تأمین کنیم.
وی با تاکید بر اینکه سالانه در دنیا ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار لیتر سرم حیوانی مصرف میشود که ۷ هزار لیتر آن از کشورهای خارجی به ایران وارد میشد؛ اما اکنون به مرحلهای رسیدیم که امکان تولید آن در کشور فراهم است و میتوانیم به مرور این نیاز را برطرف کنیم تا وارداتی نداشته باشیم.
وی با اشاره به مزیتهای رقابتی تولید این سرم انسانی در کشور گفت: جلوگیری از ارزبری، در دسترس بودن و کیفیت بالای آن مزیتهای رقابتی این محصول به شمار میرود.
مقدسعلی خاطر نشان کرد: ما میتوانیم در فاز اول یک درصد نیاز کشور به این سرم را تولید کنیم و در فازهای بعدی به مرحله تأمین نیاز کشور به واسطه استانها برسیم.
وی با تاکید بر اینکه از آنجایی که در آزمایشگاهها برای انسان باید از منابع انسانی استفاده شود کاربرد این محصول از اهمیت بالایی برخوردار است گفت: این سرم از نظر کیفیتی غنی است که میتوان برای کشت سلولی استفاده شود.
این فعال دانش بنیان خاطر نشان کرد: از این سرم برای کشت سلولی، ترمیم قرنیه پوست، مو و ترمیم بسیاری از بافتها و اندامها به کار میرود.
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