به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین حسین شریعتی نژاد اظهار کرد: همزمان با عید سعید مبعث مقارن با شنبه ۲۹ بهمن ساعت ۹ صبح، رواق امام خمینی (ره) حرم مطهر رضوی میزبان حضور جمع بزرگ فعالان قرآنی مشهد از جمله قاریان، حافظان، مربیان و مدیران مراکز قرآنی سطح مشهد، مربیان مهد الرضا (ع)، فراگیران دوره‌های مختلف آموزش قرآن مرکز قرآن کریم آستان قدس رضوی خواهد بود.

معاون تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی هدف از اجرای این برنامه را تکریم و تعظیم ارزش‌های والای قرآن کریم عنوان کرد و افزود: این عید فرخنده، سالروز تولد جامعه قرآنی و روز جهانی قرآن است از این رو با هدف بزرگداشت این روز مقدس، میزبان این جمع قرآنی در جوار حرم امام مهربانی‌ها خواهیم بود.

وی شعار این ویژه برنامه را «میثاق با قرآن، قرآن محور وحدت جهان اسلام» عنوان کرد و ادامه داد: در این برنامه بزرگ مؤسسات و مراکز مختلفی از جمله سازمان تبلیغات اسلامی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی، اتحادیه مؤسسات قرآنی مشهد، شهرداری مشهد، سازمان اوقاف، مرکز قرآن آستان قدس رضوی، آموزش و پرورش خراسان رضوی، جامعه قاریان قرآن مشهد، مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی و… همکاری خواهند داشت تا این ویژه برنامه به بهترین نحو و با جمعیت کثیر فعالان قرآنی برگزار شود.