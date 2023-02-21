خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: صید و صیادی یکی از مشاغل قدیمی در استان بوشهر بوده که مردم این دیار از دیرباز به این شغل مشغول بوده‌اند و هنوز هم افراد بسیاری زیادی در این زمینه مشغول به کار و فعالیت هستند.

آبزیان دریایی با آسیب‌ها و چالش‌های فراوانی روبرو است که یکی از آنها استفاده از شیوه‌های صید کف‌روب است؛ البته آلودگی‌های دریایی، ورود شناورهای بزرگ نفت‌کش، نشت نفت از لوله‌های انتقال و شناورها و.... از دیگر تهدیدهای آبزیان دریایی است.

یکی از مهمترین چالش‌ها در نابودی ذخایر دریایی استفاده از شیوه‌های صید ترال است که وعده‌های مسئولان برای مقابله با این شیوه صید محقق نشده است و این شیوه همچنان نابودی ذخایر دریایی را در پی داشته است.

ممنوعیت قانونی صید ترال هم نتوانست جلوی تخریب بستر زنده خلیج فارس را بگیرد؛ دو سال پیش بود که صید ترال در خلیج فارس به‌مدت دو سال ممنوع شد اما شواهد نشان می‌دهد که همچنان شناورهای متخلف در حال جارو کردن بستر زنده خلیج فارس هستند.

صید ترال شیوه مخربی است که مثل جارو برقی به جان هر جنبده و آبزی که در بستر دریا است، می‌افتد و همه ماهی‌های ماکول و غیرماکول را در تورهای صیادان گرفتار می‌کند که این شیوه نابودی بسیاری از ذخایر را در پی دارد.

جلوی شخم زدن خلیج فارس را بگیرید

یکی از فعالان حوزه محیط زیست استان بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: در سایه بی خیالی مسئولان، لنج‌ها در سطح استان به ویژه در آب‌های جنوبی استان با صید ترال نابودگر بستر دریاها و منابع استفاده کننده از آن هستند.

مریم بهمنی با بیان اینکه در نبود نظارت‌ها، امنیت شغلی صیادان بومی در معرض نابودی است ادامه داد: صید «ترال» بلای جان ذخایر دریایی و چالشی بزرگ برای صیادان است و باید این نوع صید به صورت کامل ممنوع شود.

لزوم توقف صید کف‌روب

صیادان با لنج‌های ترال با خاموش کردن ردیاب و چراغ‌های خود، شب هنگام دست به غارت دریا می‌زنند وی ادامه داد: لنج‌های ترال آزادانه و حتی در مکان‌هایی کمتر از هشت مایل در دریا حاضر می‌شوند و با خاموش کردن ردیاب و چراغ‌های لنج خود، شب هنگام دست به غارت دریا می‌زنند که هم اکنون در برخی مواقع در روز هم فعالیت می‌کنند.

بهمنی خواستار توقف کامل صید به شیوه کف‌روب شد و بیان داشت: ترال نابودگر است؛ یعنی هم آبزیان کوچک و بزرگ را صید می‌کند و هم زیستگاه زنده باقیمانده آبزیان را نابود می‌کند که باید به صورت جدی با این شیوه مقابله شود.

لزوم جلوگیری از شیوه‌های صید مخرب

استاندار بوشهر نیز یکی از مشکلات قدیمی و ریشه‌دار در استان بوشهر را استفاده از شیوه صید ترال و کف‌روبی دریا دانست و خاطرنشان کرد: این شیوه صید نابودی ذخایر دریایی را در پی دارد که مقابله با تخلفات این حوزه ضروری است.

احمد محمدی‌زاده رفع مشکلات صیادان را بسیار مهم و ضروری دانست و ادامه داد: صید ترال و خارج از فصل در آب‌های استان به‌عنوان یک مشکل قدیمی صیادان و تخلف به شمار می‌رود.

وی افزود: سازمان شیلات ایران به دنبال ساز و کاری است تا به صورت نهادینه جلو این کار را بگیرد و تلاش می‌شود با تشکیل کارگروه‌هایی پی‌گیری‌های لازم برای جلوگیری از این شیوه صید مخرب انجام شود.

برخورد با متخلفان صید

به گفته مدیرکل شیلات استان بوشهر، تلاش جدی برای مقابله با تخلفات صید در آب‌های استان بوشهر ادامه دارد و بر اساس قانون با متخلفان صید در این استان برخورد می‌شود.

عقیل امینی حفظ ذخایر دریایی را یک ضرورت دانست و ادامه داد: رعایت قوانین صید و صیادی لازمه رسیدن به صید پایدار و حفظ ذخایر ارزشمند آبزیان خلیج فارس است.

وی از تشکیل کمیسیون تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات صیادی استان بوشهر خبر داد و خاطرنشان کرد: در این نشست سه پرونده تخلفاتی شناورهای صیادی بررسی و مجموعاً ۱۲۰ روز محرومیت از صید و فعالیت ناخدای متخلف برای این شناورها صادر شد.

از سال‌ها پیش ضمن تصویب قوانینی برای ممنوعیت صیدهای مخرب و وعده‌های مسئولان برای برخورد با شیوه‌های صید غیرمجاز از جمله صید ترال، این موضوع به واقعیت نپیوسته و همچنان صیادان استان بوشهر و فعالان محیط زیست از این موضوع گلایه دارند.

انتظار می‌رود ضمن مقابله با شیوه‌های صید مخرب در آب‌های استان بوشهر، با توجه به وجود ظرفیت‌های بسیار خوب برای آبزی‌پروری، پرورش آبزیان جایگزین صیدهای مخرب شود که این موضوع همت بلند مسئولان را می‌طلبد.