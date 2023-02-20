به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کلامی، در جمع فعالان اقتصادی در خصوص گزارش عملکرد مالیاتی استان اظهار کرد: برابر با کل سهم مالیاتی استان در بودجه سال ۱۴۰۰، فرار مالیاتی احصاء شده که این فرارهای مالیاتی را مورد توجه ویژه قرار داده‌ایم تا اجحافی در حق تولیدکنندگان و فعالان واقعی بخش خصوصی صورت نگیرد.

وی ادامه داد: موضوع انتقال مالیات مس سونگون به استان نتیجه یک اتفاق مبارک و اتحاد بین فعالان بخش خصوصی، دولت و رسانه‌های استان بوده که این امر در حال تحقق است.

کلامی افزود: در بحث مالیات، بخش خصوصی باید به این باور برسد که اگر مالیات می‌دهد به نفع استان و برای توسعه استان است.

بابک محبوب علیلو، دادستان عمومی و انقلاب اسلامی تبریز نیز در این نشست با اشاره به تسهیلات و منابع مصرفی بانک‌های استان گفت: چرا باید اجازه داده شود که سرمایه‌های استان را جذب کرده اما هزینه‌کرد آنها در دیگر استان‌ها باشد.

غلامرضا نوری، نماینده مردم بستان‌آباد در مجلس نیز در این نشست بر عدم تناسب میان تورم موجود و میزان رشد تسهیلات بانکی اشاره کرد.

ارائه گزارش عملکرد مالیاتی استان توسط اداره کل اقتصاد و دارایی و اداره کل امور مالیاتی استان پیرو نود و دومین نشست شورای استان، ارائه گزارش تسهیلات پرداختی بانک‌های استان به تمامی بخش‌های اقتصادی توسط شورای هماهنگی بانک‌های استان پیرو نود و دومین نشست شورای استان و بررسی پیش نویس دستورالعمل اجرایی طرح نوسازی و بازسازی صنایع کشور دستورجلسات این نشست بود.